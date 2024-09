La Supernova Fiumicino si iscrive al campionato Divisione Regionale 2

Via libera dalla Federazione. Il presidente Porfidia: “Spazio ai nostri giovani”

Un vero polo sportivo al servizio del territorio, all’interno del quale da quest’oggi è ufficiale anche la presenza della squadra di pallacanestro che nel corso della stagione 2024-25 parteciperà al campionato di Divisione Regionale 2 (l’ex Promozione).

La Supernova Fiumicino, al suo ottavo anno di vita e protagonista anche nel campionato di C Unica, ha infatti avuto il via libera dalla Federazione e la conseguente ammissione al torneo. Una scelta, quella del club rossonero, presa per consentire ai tanti ragazzi del proprio settore giovanile di giocare con continuità e di divertirsi. Due fattori sui quali punta, da sempre, con fermezza il presidente Gianpaolo Porfidia (vedi foto).

“Vogliamo dare totale spazio ai nostri ragazzi che meritano fiducia, la pallacanestro è passione e divertimento e quindi è doveroso metterli nelle condizioni di poter vivere questo sport nel giusto modo – le parole del Presidente – Le prime risposte da parte dei ragazzi sono state molto positive e di questo siamo estremamente contenti. Ora l’augurio è che anche il territorio possa supportarli nel corso della stagione, ma la Supernova è da sempre una famiglia e quindi non ho dubbi che anche questa volta l’entusiasmo sarà contagioso”.