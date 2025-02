La Supernova Fiumicino si arrende troppo presto in casa contro il New Basket Time Latina

Una serata complicata davanti al proprio pubblico, con una brutta sconfitta (54-89)

Al di là delle solite problematiche nel conteggio dei disponibili, in casa rossonera non funziona purtroppo quasi nulla nei meccanismi tattici ed emotivi dall’inizio alla fine. Non passano neppure cinque minuti e la squadra di coach Sardo si rende conto che toccherà rincorrere (-10), e la rincorsa si farà sempre più difficile con lo scorrere del tempo. Tanto che già in avvio di ripresa la Supernova è costretta di fatto a sventolare bandiera bianca, (-14) lo svantaggio più piccolo, e a interrompere così dopo due vittorie importanti e di carattere la striscia positiva di risultati.

Ora testa bassa e imperativo voltare subito pagina per continuare a lottare nel girone di ritorno del campionato di C Unica.

SUPERNOVA FIUMICINO-NEW BASKET TIME 54-89 (17-28, 28-47, 44-62)

Supernova: Zappalà 3, Peroni 6, Tebaldi 14, Tripodi 6, Manzo 5, Manzotti 10, Tiraferri 1, Fasolino 5, Finamore ne, Vani 4. Coach: Sardo