La Supernova Fiumicino sbanca il Virtus Pomezia in gara 1

I rossoneri si portano a casa un successo pesantissimo (80-83)

La gara 1 è della Supernova Fiumicino, ma sia chiaro nulla è stato ancora fatto. Intanto, però, i rossoneri si portano a casa un successo pesantissimo conquistato sul campo della Virtus Pomezia prima forza del campionato (80-83).

Per il debutto nei playoff, coach Sardo ritrova dopo quattro mesi Valerio Staffieri (ingresso a metà secondo quarto), mentre in avvio non può permettersi di rinunciare al doppio lungo (Okereke-Birindelli) per provare a contrastare i centimetri dei padroni di casa.

Ma oltre a non soffrire nel pitturato, i rossoneri hanno soprattutto la capacità di arrivare subito in quinta dopo neppure tre minuti di gioco: l’intensità e la velocità permettono infatti alla Supernova di scappare sul +8 (4-12), che diventerà poco dopo +9, dopodiché di gestire con estrema lucidità tutto il primo tempo. Anche quando la capolista del girone L mette per la prima volta la testa avanti nel punteggio (25-24 al 12’ con la tripla di Sforza), perché giusto il tempo di un paio di possessi ed è +5 (14 i punti del capitano Tebaldi in venti minuti).

Esattamente lo stesso vantaggio che Lynch-Daniels, dopo sette punti uno dietro l’altro, ricostruisce al 28’ dopo la nuova reazione di Pomezia, mentre al 35’ si tocca il +7 dopo le due triple pesantissime di Manzotti. Che non bastano per chiudere la pratica, perché tocca difendere forte fino al quarantesimo per imporsi in gara 1 e dare appuntamento a mercoledì (21:00) quando al Pala Supernova sarà tempo di gara 2.

VIRTUS POMEZIA-SUPERNOVA FIUMICINO 80-83 (18-22, 38-39, 58-60)

Supernova: Okereke 7, Zappalà 3, Tebaldi 19, Manzo 7, Manzotti 8, Staffieri, Fasolino, Birindelli 12, Finamore ne, Lynch-Daniels 27. Coach: Sardo