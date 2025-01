La Supernova Fiumicino sabato in campo contro l’Anzio Basket

Coach Sardo: “Dare tutto e anche di più per cercare di trovare continuità nelle prestazioni e nei risultati”

Nuovo weekend, nuovo impegno di campionato per la Supernova Fiumicino di C. I rossoneri saranno impegnati sabato alle 18:00 al Pala Supernova contro l’Anzio Basket per la prima gara del girone di ritorno.

Al momento del giro di boa il tecnico Andrea Sardo ha parlato così: “Iniziamo il girone di ritorno con la consapevolezza che dovremo dare tutto e anche di più per cercare di trovare continuità nelle prestazioni e nei risultati che di conseguenza ci permetterebbero di fare passi in avanti importanti e necessari in classifica. Tutto dovrà cominciare domani nel corso di una gara che non sarà per nulla semplice per diversi motivi, ma dovremo essere bravi nel saper gestire i momenti complicati per poi arrivare così alla fine con la giusta lucidità che dovrà servire per ritrovare assolutamente la vittoria”.

La gara di sabato sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Supernova Fiumicino.