La Supernova Fiumicino ospita il Basket Cassino

Coach Sardo: “Dare il massimo”

Concentrati sul presente, perché il momento è ora e bisogna dare tutto, se non di più, per cercare di realizzare una clamorosa rimonta. Cinque partite che avranno il sapore di una finale, a partire da quella del prossimo weekend.

Sabato alle 18:00 la Supernova Fiumicino giocherà al Pala Supernova, davanti ai propri tifosi, contro il Basket Cassino.

“Non dobbiamo assolutamente sottovalutare Cassino, nelle ultime giornate le squadre che lottano per la salvezza diventano ancora più pericolose e la conferma è arrivata già nel turno scorso quando i nostri prossimi avversari si sono arresi solo nel finale contro Frassati – l’analisi di coach Andrea Sardo alla vigilia della sfida – Tenendo conto delle ultime prove, stiamo cercando di registrare alcuni meccanismi difensivi e l’augurio è che si possano vedere i progressi già nel prossimo turno perché siamo consapevoli che può diventare fondamentale per il nostro finale di stagione. Vogliamo e dobbiamo dare il massimo, nonché fare più punti possibili tenendo così vivo il sogno playoff”.

La gara di domani sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Supernova Fiumicino.