La Supernova Fiumicino ko in casa di Frassati (90-71)

I rossoneri ci provano fino all’ultimo, ma lo sforzo conclusivo non basta per ribaltare il risultato ed evitare la sconfitta

Lo spirito era quello giusto, le sanzioni per lunghi tratti erano quelle giuste, ed invece alla fine una buona Supernova Fiumicino deve fare i conti con la sconfitta rimediata in casa di Frascati (90-71).

Nonostante le solite problematiche (out Staffieri, Marchetti, Manzotti e qualche altro giocatore costretto a stringere i denti) la squadra di coach Sardo, che fa debuttare l’ultimo arrivato Fasolino, si lascia davvero apprezzare, nel carattere e in svariati momenti anche nella qualità del gioco. Per i grandi sussulti invece chiedere al capitano Tebaldi capace nel primo quarto di far vedere totalmente il proprio repertorio (12 i punti realizzati). Ma tutto questo, purtroppo, non basta per provare a creare uno strappo nel punteggio e vivere un secondo tempo di relativo controllo, perché di fronte c’è un Frassati lucido e bravo nel trovare sempre il modo di restare costantemente in scia.

Esattamente lo scenario che si ripete anche in avvio di ripresa dopo che la Supernova, con la tripla di Peroni e il canestro di Vani, si riporta sul +5. Ma questa volta la risposta dei padroni di casa è decisamente più importante, tanto che al 28′ il punteggio dice 61-51. Ed è proprio questo il momento chiave, anche perché se poi si aggiunge l’uscita di Manzo allora tutto si fa inevitabilmente ancora più complicato. Nell’ultima frazione, comunque, i rossoneri ci provano quasi fino all’ultimo, ma lo sforzo conclusivo non basta per ribaltare il risultato ed evitare la sconfitta.

P.G. FRASSATI-SUPERNOVA FIUMICINO 90-71 (20-22, 39-42, 65-57)

Supernova: Zappalà 8, Peroni 3, Tebaldi 23, Tripodi 2, Manzo 18, Manzotti ne, Fasolino 7, Finamore 5, Vani 5, Marchetti ne. Coach: Sardo