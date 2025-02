La Supernova Fiumicino ko a Frosinone con il punteggio di 92-82

Sabato prossimo la sfida contro il Pomezia al Pala Supernova

La Supernova Fiumicino di C. ci prova ma alla fine non riesce a regalarsi un bis che sarebbe stato fondamentale in ottica futuro, a Frosinone infatti finisce con il punteggio di 92-82.

Eppure si comincia, con i rossoneri che sembrano non essersi mai fermati dopo il successo con Grottaferrata, l’approccio alla gara è infatti ottimo (+5 grazie anche ai 7 punti di un positivo Fasolino). Poi, però, pian piano le cose iniziano a cambiare. E non in meglio. Al 6’ tocca fare i conti con il -7 (22-15), mentre al 17’ addirittura con il -16 (46-30). Tutto questo mentre Finamore fa il suo ritorno in campo dopo un mesetto e Manzo è costretto a guardare dalla panchina, ma nella ripresa il play stringe i denti e si butta nella mischia.

Lo fa provando con Manzotti e il solito Fasolino a rimettere in corsa la Supernova, ma purtroppo complice anche alcuni fischi non esattamente positivi, se così si può dire, basta solo per arrivare fino al -7. Non basta neppure lo sforzo conclusivo di puro cuore per ribaltare tutto e arrivare con un altro grande successo alla sfida di sabato prossimo del Pala Supernova contro Pomezia.

SCUOLA BASKET FROSINONE-SUPERNOVA FIUMICINO 92-82 (28-22, 51-37, 74-58)

Supernova: Zappalà 12, Okereke 16, Tiraferri 6, Tebaldi 10, Tripodi ne, Manzo 10, Fasolino 16, Manzotti 7, Finamore 3, Vani. Coach: Sardo