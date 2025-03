La Supernova Fiumicino di C vince anche contro il Basket Frascati

I rossoneri di coach Sardo si riconfermano con successo per 93 a 87

Diventano tre le vittorie consecutive della Supernova Fiumicino di C, dopo Cassino e Aprilia i rossoneri si riconfermano anche contro il Basket Frascati. Certo un pò di paura all’ultimo non è mancata, ma alla fine arriva il successo per 93 a 87.

Rispetto alle ultime uscite coach Sardo deve rinunciare a Marchetti e Birindelli ma può invece non rinunciare al suo quintetto, e così ancora una volta spazio dall’inizio per Zappalà che si mette subito in partita lavorando in entrambe le metà campo. Poi lavorando di squadra la Supernova costruisce minuto dopo minuto un vantaggio sempre più corposo: dal +9 del primo quarto si passa al +17 del secondo quando entra in scena il capitano Tebaldi.

Di fatto il controllo della partita c’è sempre, anche nella ripresa quando Frascati con spirito battagliero non si arrende mai. Poi, però, nel finale tocca un po’ soffrire (+2) prima del canestro folle di Tebaldi (34 punti totali) a ottanta secondi dalla fine che mette ko definitivamente gli ospiti che si meritano comunque i complimenti per la prestazione.

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET FRASCATI 93-87 (22-17, 49-37, 69-63)

Supernova: Okereke 10, Zappalà 9, Peroni ne, Tebaldi 34, Tripodi, Manzo 6, Manzotti 5, Fasolino 4, Finamore, Lynch-Daniels 25. Coach: Sardo