La Supernova Fiumicino di C riceve il Club Basket Frascati

Coach Sardo: “Gara da non sottovalutare”

Reduce da due vittorie consecutive, ora il nuovo obiettivo della Supernova Fiumicino di C è quello di provare a prolungare ulteriormente la striscia di risultati positivi nel finale di stagione.

Sabato alle ore 18:00 i rossoneri sfideranno il Club Basket Frascati al Pala Supernova: “Altra squadra che sta lottando per la conquista del miglior piazzamento nei playout, per cui altra gara da prendere con le molle. Non dimentichiamoci che all’andata ci hanno messo in difficoltà, che hanno un giocatore pericoloso come Yenan e in più nel recente passato hanno cambiato allenatore – ha detto alla vigilia coach Andrea Sardo – Noi dovremo continuare a dimostrare dei miglioramenti a livello di concentrazione e di continuità, stiamo lavorando molto in settimana proprio in tal senso nonché sulla collaborazione difensiva. In questo finale di stagione la lotta sarà dura ma vogliamo dare il massimo per provare a raggiungere l’ottavo posto”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Supernova.