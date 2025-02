La Supernova domenica in campo contro il New Basket Time Latina

Coach Sardo: “Gara complicata e importante”

Non fermarsi, non ora. Lo sa bene la Supernova Fiumicino che vuole continuare la sua risalita nel campionato di C Unica.

Reduce da due vittorie importanti, soprattutto per il modo in cui sono state conquistate, la squadra di coach Sardo ora è pronta ad ospitare il New Basket Time Latina in un’altra gara fondamentale di questa fase (palla a due domenica alle 19:00 al Pala Supernova).

“Il weekend cambia ma non cambia il peso specifico della gara, anche la prossima sarà infatti molto ma molto importante per il nostro futuro e quindi per il nostro destino in classifica – il monito del tecnico rossonero a poche ore dalla sfida – Conosciamo il valore dell’avversario e sappiamo che ci attenderà una partita complicata sotto diversi punti di vista, sia tecnici che fisici, ciò vuol dire che servirà alzare ulteriormente la nostra asticella”.

La gara di domani sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Supernova.