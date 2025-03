La Supernova di scena domenica a Sora

Coach Sardo: “Applicazione e determinazione”

La rincorsa continua. Del resto la Supernova Fiumicino di C sa bene che toccherà disputare un finale di stagione quasi perfetto per riuscire a chiudere nel migliore dei modi la fase regolare.

Proprio per questo motivo la società ha deciso di fare uno sforzo importante per allungare il roster e mettere a disposizione di coach Sardo alcune nuove pedine. Tra i volti nuovi anche il pivot Birindelli pronto a fare il suo debutto in rossonero domani pomeriggio in casa della Pallacanestro Sora (palla a due alle 18:00).

“Dopo Pomezia ci attende ora un’altra sfida molto complicata, contro la seconda forza del nostro girone che farà di tutto per consolidare la sua attuale posizione in classifica. In più si è rinforzata con giocatori di spessore. Di contro noi sappiamo che abbiamo pochissimo margine di errore se vogliamo raggiungere i playoff – ha ammesso alla vigilia coach Andrea Sardo – Dovremo, quindi, giocare 40minuti al massimo, confermando l’applicazione e la determinazione che abbiamo messo in mostra nel turno scorso. I nuovi arrivi? Con loro abbiamo messo una pezza ai tantissimi infortuni, alcuni purtroppo gravi come quello di Staffieri, che ci hanno tartassato nel corso della stagione”.

La gara del Pala Polsinelli sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Supernova grazie alla collaborazione con Sora.