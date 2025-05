La Supernova di scena a Sora per gara 1 di semifinale

Coach Sardo: “Serie dura, servirà dare il massimo”

Si riparte, con ancora più voglia ed entusiasmo. Dopo aver chiuso la pratica Pomezia in due gare, ora per la Supernova Fiumicino è tempo di concentrarsi sulla serie di semifinale playoffs del campionato di C Unica.

Domani alle 18:00 la squadra di coach Andrea Sardo sarà impegnata in gara 1 in casa della Pallacanestro Sora.

“Ogni incontro dei playoffs ha la sua specifica importanza, questa volta affronteremo un roster differente da Pomezia che ha nel tiro da fuori la sua arma principale. Contro Sora abbiamo perso nella parte finale della stagione regolare nonostante i nuovi innesti ed in più avranno il fattore campo a favore nel corso della serie, per cui sarà molto dura e servirà dare il massimo per fare bene – il monito della vigilia del tecnico della Supernova – Sarà probabilmente cruciale il nostro miglioramento nell’aspetto e nel bilanciamento difensivo. I miei ragazzi comunque si stanno allenando meglio rispetto a qualche mese fa quando le assenze ci complicavano e non poco i piani, ma come già detto dopo gara 2 contro Pomezia noi non dobbiamo assolutamente interrompere il nostro percorso di crescita”.

La gara del PalaPolsinelli verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del club rossonero.