La Supernova di DR2 conquista la nona vittoria di fila

Sarà ora fondamentale concentrarsi sul big match di sabato sera al Pala Supernova contro l’altra prima della classe

Una serata di quelle da Supernova Fiumicino. Nove vittorie consecutive per la DR2 del presidente Porfidia, l’ultima in ordine di tempo è arrivata in rimonta ieri sera sul complicato campo di Vigna Pia.

Ed infatti la partita è stata decisamente complicata, ma nonostante ciò i rossoneri, seppur hanno dovuto rifare i conti con le difficoltà che certe volte nascono in trasferta, hanno comunque confermato di aver alzato il livello di maturità. Hanno dimostrato compattezza nei momenti difficili (brutte percentuali ai liberi e -5 al 20’), carattere nei momenti di equilibrio (tanti falli a carico) e lucidità nei momenti decisivi (questa volta sì perfetti ai liberi). Finisce 59-61 e primo posto confermato al fianco di Pegaso.

Giusto, ora, godersi per qualche ora l’ennesimo successo del 2025, ma da oggi sarà fondamentale archiviare tutto e concentrarsi sul big match di sabato sera, quando al Pala Supernova alle 20:00 sarà tempo di sfida proprio contro l’altra prima della classe.

VIGNA PIA-SUPERNOVA FIUMICINO 59-61 (17-16, 15-10, 45-45)

Vigna Pia: Caloro 9, Giuliano 25, Bietti, Tenenbaum ne, Tumminello ne, Tessari 4, Risso 5, Tombini 6, Orecchioni ne, Pieri 2, Gandini 5, Olivi 3. Coach: Pietrelli

Supernova: Bargiacchi 4, Bartoccetti ne, Colaiori, Confalone, Di Natale 9, Di Pietro 3, Macina ne, Maduka 9, Profumo 7, Rinaldi 3, Ukmar 26. Coach: Cipriani