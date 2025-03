La Supernova di C si rinforza con l’americano Lynch-Daniels e l’argentino Birindelli

I neo rossoneri: “Siano pronti a dare a dare tutto”

Che colpi, due grandi colpi. Con grande entusiasmo la Supernova Fiumicino di C annuncia i tesseramenti della guardia americana classe 1998 Oliver Seamus Lynch-Daniels (vedi foto) e del pivot argentino classe 1984 Duilio Birindelli.

Lynch-Daniels comincia il suo percorso al College nel 2017 giocando nella NCAA Division I con Houston Baptist University, dopo due anni si trasferisce alla Colgate University dove resta fino al 2023. Una volta concluso il percorso nel proprio paese, nel 2023-24 intraprende la sua prima esperienza dall’altra parte dell’Oceano giocando in Serie A in Bosnia con il Kk Bosna dove è un assoluto protagonista vincendo la Supercoppa e conquistando la finale Scudetto.

Birindelli è un cestista di assoluta esperienza che vanta una lunghissima carriera in Italia dopo i trascorsi in patria con Venado Tuerto e River Plate. Nel 2003 gioca in A con Roseto, poi in A2 con Sassari, dopodiché complice le nuove regole legate ai giocatori con passaporto è costretto a giocare in B dove diventa protagonista con Atri, Canicattì, Massafra, Agrigento, Ostuni, Agropoli, Eurobasket, Cassino, Piacenza, Vigevano, Omegna, Salerno e Monteroni.

“Sono estremamente emozionato e impaziente di iniziare a giocare con i miei nuovi compagni di squadra – ha dichiarato Lynch-Daniels – Credo che insieme potremo ottenere dei risultati importanti, toccherà lavorare duro ma siamo pronti. Mi reputo fortunato perché è sempre un onore poter giocare con un club prestigioso che mette tanta passione in quello che fa”.

“Posso dire con grande entusiasmo che sono contentissimo di questa opportunità, non vedevo l’ora – ha dichiarato Birindelli – Già da qualche anno ci corteggiamo, ma fortunatamente questa volta è arrivato anche il sì. So che da qui in avanti ci saranno poche gare, ma sono pronto sin da subito a mettermi a disposizione di coach e squadra e dare tutto me stesso per raggiungere i nostri obiettivi”.

“Purtroppo fino ad oggi abbiamo vissuto una stagione davvero sfortunata complice i tantissimi infortuni che ci hanno condizionato e non poco, costringendoci spesso a dover giocare con soli 5-6 effettivi – ha dichiarato il presidente Andrea Laurenza – Per sopperire proprio a queste problematiche e complice anche e soprattutto la passione che ci spinge a investire nella pallacanestro, abbiamo deciso di fare uno sforzo importante per mettere a disposizione di coach Sardo due elementi di grande spessore che alzeranno notevolmente il tasso tecnico del nostro roster. Tesserare dei cestisti di questo spessore sta a significare che la Supernova è un club che fa gola a tanti giocatori”.