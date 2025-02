La Supernova della DR2 continua a vincere

Lo fanno con il punteggio di 45-56 sull’ostico campo della Cestistica Civitavecchia

Una vittoria dopo l’altra e una crescita costante, pur sapendo che c’è ancora molto da fare. Il 2025, per il momento, sta dando in pratica le risposte che voleva la Supernova Fiumicino della DR2.

I ragazzi di coach Cipriani nonostante qualche assenza importante, qualche acciaccato costretto a stringere i denti e un inizio di partita non esattamente funzionale a quello che chiedeva la partita, riescono comunque a riconfermarsi anche questa volta.

Lo fanno con il punteggio di 45-56 sull’ostico campo della Cestistica Civitavecchia, lo fanno costruendo il successo nel secondo quarto quando concedono appena 8 punti ai padroni di casa.

A conferma del fatto che tutto deve nascere nella propria metà campo, perché poi in quella offensiva la qualità e le scelte del capo allenatore rossonero possono fare la differenza. Ed infatti così è stato anche nella ripresa quando la Supernova, grazie anche ai punti di Bargiacchi e Maduka, scappa via nel punteggio e nonostante un ultimo quarto non perfetto non lascia comunque a Civitavecchia la possibilità di reagire.

CEST. CIVITAVECCHIA-SUPERNOVA FIUMICINO 45-56 (13-11, 21-28, 29-40)

Civitavecchia: Feligioni 2, Russo, Simeone 1, Carucci ne, Volpe 2, Valle 11, La Rocca 3, Ottaviani ne, Marrero 13, Fiorucci 13, Senise.



Supernova: Bargiacchi 14, Bartoccetti, Colaiori ne, Confalone 8, Di Natale 10, Di Pietro ne, Grasselli ne, Macina ne, Maduka 16, Profumo 2, Rinaldi 6. Coach: Cipriani