La Supernova cerca punti pesanti in casa di Pontinia

Coach Pasquinelli: “Ripeterci dopo Gaeta”

Gaeta, nel weekend scorso, è stata certamente una tappa significativa della stagione, ma ora bisogna guardare avanti e pensare al nuovo weekend che porterà la Supernova Fiumicino ad affrontare in trasferta la Virtus Basket Pontinia (terza in classifica).

Domani alle 18:00, nella seconda delle tre trasferte consecutive di questa fase, la squadra di coach Roberto Pasquinelli cercherà conferme importanti in chiave classifica: “Servirà dare continuità dopo la bella prestazione/vittoria di Gaeta del turno scorso, vincere vorrebbe probabilmente dire mettere in sicurezza il secondo posto e di conseguenza pensare poi di provare a dare fastidio a Veroli per il primato – la vigilia del tecnico rossonero – Domani sarà sicuramente un’altra bella partita contro una squadra di valore che al suo interno ha una delle individualità, Di Prospero, più importanti del campionato, anzi meglio dire di categoria decisamente superiore. Per fare bene, dunque, servirà ripetere tutto ciò che di buono abbiamo fatto contro Serapo”.