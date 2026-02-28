Salvini rilancia Fiumicino: “Merita di crescere ancora”

Il ministro punta sullo sviluppo del Leonardo da Vinci tra lavoro, turismo e sostenibilità

L’Aeroporto di Fiumicino continua a essere protagonista del panorama aeroportuale europeo e nazionale. A sottolinearlo è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto a margine del test flight organizzato da Aeroitalia dedicato al trasporto in cabina di cani di grossa taglia, atterrato nello scalo di Fiumicino.

“Ho fatto i complimenti ad Aeroporti di Roma e sono a disposizione da ministro perché Fiumicino abbia la crescita che si merita”, ha dichiarato Salvini, ribadendo l’impegno del Governo nel sostenere lo sviluppo del principale hub italiano.

Un riconoscimento che si rinnova Il riferimento è anche al recente premio che ha consacrato Fiumicino come miglior aeroporto d’Europa per il nono anno consecutivo, un traguardo che consolida la posizione dello scalo come punto di riferimento per qualità dei servizi, efficienza e innovazione.

Per il ministro, la crescita di Fiumicino non rappresenta soltanto un risultato simbolico, ma un volano concreto per l’economia: “Sviluppo significa lavoro, business e turismo di qualità”. Un’espansione che, secondo Salvini, può generare ricadute positive per Roma e per l’intero territorio, creando nuove opportunità professionali, soprattutto per i giovani.

Sviluppo sì, ma nel rispetto dell’ambiente Nel suo intervento, Salvini ha auspicato che non prevalgano “i professionisti del no”, sottolineando la necessità di sostenere l’espansione dell’hub affinché possa avere “ancora più spazio”, nel rispetto dell’ambiente e delle regole.

Un equilibrio, dunque, tra crescita infrastrutturale e sostenibilità ambientale, in linea con le sfide che attendono il settore dei trasporti nei prossimi anni.

L’evento, legato al volo sperimentale di Aeroitalia per il trasporto in cabina di cani di grossa taglia, ha rappresentato anche un segnale di innovazione e attenzione ai passeggeri, dimostrando come lo scalo romano continui a evolversi non solo in termini di numeri, ma anche di servizi.

Fiumicino si conferma così al centro delle strategie di sviluppo del Paese, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il ruolo dell’Italia nei collegamenti internazionali e nel turismo di alta qualità.

(Foto Aeroporti di Roma)