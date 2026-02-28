ASL Roma 3: aprono a marzo due nuovi ambulatori pediatrici al Grassi di Ostia

Al via i servizi di Neurologia e Pneumologia pediatrica

La ASL Roma 3 rafforza l’assistenza ai pazienti più piccoli: nel mese di marzo apriranno al Grassi di Ostia due nuovi ambulatori di Neurologia e Pneumologia Pediatrica.

Il primo sarà attivo a partire dal 5 marzo e sarà affidata al dr. Giacomo Racioppi che incontrerà i pazienti il primo giovedì del mese. Per il 19 marzo, invece, è prevista l’apertura dell’ambulatorio di Pneumologia Pediatrica, attivo il terzo giovedì del mese, il cui responsabile è il dott. Raimondo Castaldo Junior. Ai nuovi servizi si potrà accedere sia con un percorso esterno tramite ReCUP (con la presentazione della ricetta del medico curante) e sia con un percorso interno (direttamente dal reparto di Pediatria o dal Pronto Soccorso del Grassi).

“In poco più di un anno abbiamo decisamente potenziato il reparto di pediatria del Grassi. Dopo l’apertura degli ambulatori di Gastroenterologia Pediatrica, Cardiologia Neonatale e Pediatrica e di Ecografia Cerebrale Neonatale, nel mese di marzo saranno a disposizione dei piccoli pazienti e delle loro famiglie anche i due servizi di Neurologia Pediatrica e Pneumologia Pediatrica. E per il mese di aprile si avrà anche il potenziamento dell’ambulatorio di Gastroenterologia Pediatrica con il dr. Saverio Pochesci, gastroenterologo ed esperto in endoscopia digestiva”, spiega Luisa Pieragostini, Direttore UOC Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia.

“Il rafforzamento del reparto si è reso possibile grazie all’arrivo di nuovo personale e alla lungimiranza della Direzione aziendale che ha creduto e investito nella nostra unità. La presenza di tutti questi servizi evita ai nostri cittadini il fenomeno del pendolarismo e soprattutto lo stress di doversi spostare ogni volta per effettuare una visita o un controllo. Nell’ultimo anno i numeri degli accessi agli ambulatori già aperti sono stati molto alti, a dimostrazione della bontà delle scelte effettuate che sono andate incontro alle esigenze dei cittadini del territorio. Portare il proprio figlio da un medico specialista è fondamentale per monitorarne la crescita fisica e mentale. Il consiglio, dunque, è quello di rivolgersi a loro non solo in presenza di particolari sintomi, ma anche per controllare lo sviluppo dei piccoli seguendo i consigli dei sanitari per la gestione delle malattie più comuni e per conoscere quali sono i migliori stili di vita da seguire”, conclude Pieragostini