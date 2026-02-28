Fiumicino, nuova discarica abusiva sull’arenile alla fine di viale della Pesca

Cumuli di rifiuti tra la vegetazione e sulla sabbia, i cittadini chiedono interventi urgenti

di Fiumicino Online

Una nuova discarica abusiva è stata scoperta sull’arenile alla fine di viale della Pesca a Fiumicino. Nell’area sono presenti cumuli di rifiuti abbandonati tra la vegetazione costiera e sulla sabbia, a pochi metri dal mare.

Tra i materiali visibili si distinguono sacchi di immondizia, plastica, rifiuti ingombranti e scarti di vario genere. Una situazione che non solo compromette il decoro urbano, ma rappresenta anche un potenziale rischio ambientale, soprattutto in un tratto di costa particolarmente delicato dal punto di vista naturalistico.

La zona è frequentata da residenti, pescatori e cittadini. La presenza dei rifiuti, oltre all’impatto visivo, potrebbe avere conseguenze sull’ecosistema marino: vento e mareggiate rischiano infatti di trascinare plastica e materiali inquinanti in acqua.

I cittadini chiedono ora un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per la bonifica dell’area e un rafforzamento dei controlli per prevenire ulteriori episodi di abbandono illecito. Non è la prima volta che tratti periferici del litorale diventano teatro di sversamenti abusivi, complice la scarsa illuminazione e la ridotta sorveglianza.

La vicenda riaccende l’attenzione sul tema della tutela ambientale e della necessità di maggiore vigilanza per salvaguardare un tratto di costa che rappresenta una risorsa preziosa per l’intera comunità.