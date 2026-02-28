Sviluppo aeroporto: “Evoluzione Comune” dialoga con i cittadini sul futuro di Fiumicino

Oggi il banchetto informativo presso il plateatico del mercato settimanale. L’associazione: “Confronto tra favorevoli e contrari, momento di alta democrazia civile”

Si è svolta questa mattina, presso il plateatico del mercato settimanale, l’iniziativa promossa dall’Associazione Evoluzione Comune APS dedicata al progetto di sviluppo dell’aeroporto Leonardo da Vinci.

Dalle 8.30 alle 12.00, l’associazione ha allestito un banchetto informativo per illustrare ai cittadini i contenuti del piano di ampliamento dello scalo e per raccogliere osservazioni, domande e opinioni. Un momento che, secondo i promotori, si è trasformato in un confronto aperto e partecipato.

“È stata una giornata estremamente interessante – spiegano dall’associazione – abbiamo avuto modo di dialogare sia con cittadini favorevoli sia con persone contrarie allo sviluppo aeroportuale, creando un’occasione di confronto e di alta democrazia civile”.

Il confronto tra opportunità e criticità Il tema resta centrale per il territorio di Fiumicino, la cui crescita negli ultimi decenni è stata strettamente legata allo sviluppo dello scalo. Evoluzione Comune ribadisce la propria posizione favorevole, definendo il progetto “strategico per il futuro della città” sotto il profilo occupazionale, economico, ambientale e turistico. Secondo le stime citate dall’associazione, il piano potrebbe generare circa 13mila nuovi posti di lavoro entro il 2046 e oltre 5 miliardi di euro di valore aggiunto per il territorio.

Non sono mancate, tuttavia, le perplessità espresse da parte di alcuni cittadini, in particolare sui temi dell’impatto ambientale e sanitario. Proprio su questo punto, tra le opere indicate nel progetto figura anche uno studio epidemiologico sugli effetti sanitari, da realizzare in collaborazione con la Asl RM3.

Le opere previste Tra gli interventi evidenziati: riduzione dell’inquinamento acustico nelle zone di Isola Sacra, Fiumicino, Focene e Fregene; realizzazione di un parco archeologico di circa 85 ettari; sviluppo di ciclovie e soluzioni di mobilità sostenibile; una linea ferroviaria a basso impatto ambientale tra aeroporto e centro cittadino; valorizzazione della piana agricola di Maccarese e nuovo ponte sul fiume Arrone

Sul fronte delle compensazioni, vengono richiamate le opere indicate dal Comune, tra cui il completamento delle complanari alla A91 e l’asse di collegamento A12-A91.

Un tema che divide ma coinvolge Il banchetto al mercato conferma quanto lo sviluppo dell’aeroporto resti un tema centrale e divisivo per la comunità. Da una parte le prospettive di crescita economica e occupazionale, dall’altra le preoccupazioni ambientali e sanitarie.

L’iniziativa di oggi ha rappresentato, almeno nelle intenzioni dei promotori, un primo passo di dialogo diretto con la cittadinanza, in attesa dei prossimi sviluppi del progetto.