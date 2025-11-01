La Supernova cerca il primo successo in trasferta

I rossoneri chiamati a dare un segnale concreto. Coach Pasquinelli: “Obiettivo continuità”

Dopo aver confermato la propria forza casalinga nel weekend scorso, contro un’altra big del girone C di DR1 come Alatri, ora la Supernova Fiumicino è chiamata a dare il primo segnale concreto anche in trasferta.

Domani alle 18:00 i rossoneri faranno visita alla Virtus Basket Aprilia che nelle prime quattro giornate di campionato ha vinto le prime due e poi perso le successive due: “La nostra parola d’ordine dovrà essere, continuità. Di prestazione e ovviamente di risultato.

“Purtroppo stiamo gestendo qualche intoppo fisico, ma la squadra si è allenata bene e con il giusto spirito. Sono contento del lavoro dei ragazzi – il racconto di coach Roberto Pasquinelli alla vigilia – Domani faremo di tutto per sistemare alcuni dettagli che non hanno funzionato sempre bene nelle prime partite e per dare una risposta concreta in trasferta, confermando così che possiamo essere la squadra ammirata fin qui in casa. Ma attenzione, affronteremo una formazione che in casa è molto ostica e che nel suo roster ha giovani molto interessanti”.