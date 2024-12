La Supernova cerca conferme contro Aprilia

Coach Sardo: “Dobbiamo giocare al massimo per tutti i quaranta minuti”

Dopo la vittoria di carattere di Cassino del weekend scorso, la Supernova Fiumicino ora va alla ricerca di conferme. Necessarie, fondamentali, così come i punti da mettere in cassaforte.

Conferme che dovranno arrivare già domani al Pala Supernova quando alle 18:00 i rossoneri affronteranno la Virtus Basket Aprilia.

“A Cassino abbiamo dimostrato una maggiore collaborazione difensiva e offensiva, questa è la strada da percorrere sapendo che dobbiamo però migliorare ancora tanti aspetti per alzare davvero l’asticella – la vigilia firmata coach Andrea Sardo – Anche Aprilia è una squadra da affrontare con attenzione e concentrazione perché non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno e se vogliamo migliorare la nostra mentalità dobbiamo giocare al massimo per tutti i quaranta minuti”.

La gara del Pala Supernova sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook del club rossonero.