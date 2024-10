La Supernova cade anche a Latina

Non arriva la reazione sperata da parte della Supernova Fiumicino.

Non arriva la reazione sperata da parte della Supernova Fiumicino di C che non ha la forza di entrare quasi mai in partita in casa del New Basket Time Latina (95-63).

A differenza delle prime due giornate sono a disposizione Finamore e Zappalà, sono invece out Staffieri e Vani. Coach Di Segni, quindi, non può fare altro che ricambiare il suo quintetto proponendo Tripodi nello starting five. Dopo qualche minuto incoraggiante i rossoneri iniziano però a frenare sempre di più azione dopo azione, tanto che al 16′ tocca fare i conti con un pesante -20 (45-25) che preoccupa e non poco. Una preoccupazione che Marchetti in chiusura di primo tempo prova a trasformare in carica per la ripresa con un gioco da quattro punti e un canestro in transizione che permettono alla Supernova di arrivare sul -9.

Ma alla fine non basterà per cambiare la sceneggiatura della partita. Neppure un po’. Inizia, infatti, la ripresa e Latina si avvicina nuovamente alle venti lunghezze di vantaggio che bastano comunque per estromettere definitivamente Tebaldi e compagni dalla partita con largo anticipo rispetto alla sirena finale.

NEW BASKET TIME-SUPERNOVA FIUMICINO 95-63 (33-21, 47-38, 76-52)

Supernova: Zappalà 6, Peroni 2, Tebaldi 16, Tripodi 5, Guadagnini 6, Manzo 2, Manzotti 11, Mazzone 2, Finamore 2, Marchetti 11. Coach Di Segni.