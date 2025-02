La Supernova batte Valmontone in trasferta, e si regala due punti davvero preziosi

Un successo sudato, la squadra di Sardo deve fare i conti con l’entusiasmo e la spensieratezza dei padroni casa

Vincere per dimenticare l’ultima sconfitta e continuare a credere nei propri obiettivi. La Supernova Fiumicino di C risponde presente a Valmontone, 73-81 il finale, e si regala due punti davvero preziosi.

Un successo meritato ma sudato, perché nonostante l’ottimo inizio (+13 con i canestri di Vani, Fasolino e Zappalà) la squadra di Sardo deve fare i conti con l’entusiasmo e la spensieratezza dei padroni casa che di fatto non mollano mai. Non solo nel primo quarto, riportandosi sotto di 7 lunghezze, ma anche nel secondo dopo che l’ultimo arrivato Okereke spinge la Supernova sul 23-30 grazie a un gioco da tre punti.

Tutto questo fa sì che la trama della gara non cambi neppure nella ripresa, i rossoneri provano a scappare via e Valmontone ogni volta ristabilisce la parità. Anzi, quasi ogni volta. Questo perché nel finale, dopo alcune giocate decisive di Tebaldi, la Supernova scappa finalmente e definitivamente via senza lasciare agli avversari la possibilità di replicare.

VIRTUS VALMONTONE-SUPERNOVA FIUMICINO 73-81 (17-24, 40-42, 62-64)

Supernova: Zappalà 6, Peroni, Tebaldi 36, Tripodi, Okereke 15, Manzo 7, Manzotti 2, Fasolino 5, Tiraferri, Vani 12. Coach: Sardo