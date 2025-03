La Supernova batte in casa il Basket Cassino 81-57

I rossoneri conquistano i primi due punti dell’ultimo ciclo della fase regolare

La Supernova Fiumicino di C era obbligata a vincere e l’ha fatto nel modo giusto, davanti al proprio pubblico i rossoneri giocano una gara senza affanni contro il Basket Cassino e conquistano in questo modo i primi due punti dell’ultimo ciclo della fase regolare.

Il risultato finale 81-57 basta per confermare ciò che è accaduto al Pala Supernova dall’inizio alla fine dei quaranta minuti di gioco. Perché nonostante qualche reazione da parte degli ospiti, la squadra di coach Sardo non vede mai allontanarsi dalle proprie mani la vittoria. Del resto il quasi +20 di inizio partita è un chiaro segnale in tal senso.

Poi però, come detto, Cassino prova ad entrare in partita (31-20 al 15’), ma non basta per dare concretamente un senso differente alla sfida. Nel secondo quarto le triple di Tebaldi portano la Supernova sul +20, ad inizio ripresa entra in scena il duo Okereke-Fasolino, nell’ultima frazione invece non resta che gestire e arrivare fino al traguardo insieme ai due punti.

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET CASSINO 81-57 (24-12, 43-30, 63-44)

Supernova: Okereke 16, Zappalà 3, Tebaldi 17, Manzo 6, Manzotti, Fasolino 11, Birindelli 5, Finamore, Lynch-Daniels 18, Marchetti 5. Coach: Sardo