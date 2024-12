La Supernova batte Cassino e ritorna alla vittoria

L’attesa è finita. Con voglia e carattere la Supernova Fiumicino di C Unica si sblocca e torna alla vittoria grazie al 60-66 in casa di Cassino

Nonostante un momento non esattamente semplice, le assenze di Marchetti, Zappalà e Tripodi e qualche altro giocatore acciaccato, la Supernova ci mette comunque tanto impegno, tanta intensità e la giusta lucidità nei momenti decisivi.

Poi il resto lo fanno le giocate nel corso dei quaranta minuti: in avvio di pensa Vani che abbina anche qualche rimbalzo prezioso, poi nel secondo periodo si scatena il duo Manzo-Finamore che prova a dare la prima vera spallata alla partita (32-38 al 20’).

Ma non basta per poter dire che è tutto in discesa, tocca lottare fino alla fine complice un Cassino che non molla mai. Ma la Supernova dimostra di saper lottare e al quarantesimo, dopo la freddezza di Tebaldi ai liberi, può finalmente godersi i due punti.

BASKET CASSINO-SUPERNOVA FIUMICINO (15-16, 32-38, 44-49)

Supernova: Zappalà ne, Peroni 3, Tebaldi 22, Manzo 16, Manzotti 8, Staffieri 4, Finamore 6, Vani 7, Marchetti ne. Coach: Sardo