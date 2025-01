La Supernova annuncia l’arrivo dell’ala Fasolino

“Sono felice di essere di nuovo rossonero”

La Supernova Fiumicino annuncia il tesseramento dell’ala forte Mario Fasolino, per il classe 1990 si tratta di un gradito ritorno dopo l’esperienza vissuta nella scorsa stagione con la famiglia rossonera. Rinforzo utile e importante, quindi, per coach Sardo a un giorno dalla gara contro Frassati.

“Sono davvero molto contento di ritornare, sono legato all’ambiente rossonero, alla società e soprattutto al presidente Laurenza. Farò di tutto per dare il mio contributo alla squadra nel corso del proseguo della stagione – le parole del neo acquisto della Supernova – Credo fortemente nel valore della nostra squadra che potrà certamente scalare posizioni in classifica, sono convinto che insieme potremo fare bene. Sono pronto a dare il massimo”.

Protagonista nella scorsa stagione con la Supernova prima e il Palocco dopo, Fasolino inizia il percorso cestistico nella sua Campania tra Sarno, Scafati (A2), Mariglianese e Forio in C, nel mezzo anche l’esperienza con la Stella Azzurra, dopodiché comincia ufficialmente la sua avventura nel Lazio mettendosi in mostra con la Smit Roma in C Regionale, con la Pallacanestro Riano in C Gold, con il Boys90 Fiumicino in D, nuovamente con il Riano, a seguire poi con il St. Charles Roma, il Palocco, l’ATG1932 Lazio, ancora Palocco ma questa volta in C Silver proprio come accaduto nelle stagioni successive con Cerveteri e Albano.