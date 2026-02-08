“CorriFregene”, il litorale si accende con 1.400 runner

Soddisfazione del presidente della società Isola Sacra, Paolo Marino, per la riuscita dell’evento sportivo

di Umberto Serenelli

La “CorriFregene” conferma di essere uno degli appuntamenti più gettonati degli eventi che si svolgono sul litorale del comune di Fiumicino. Al nastro di partenza, dell’XI edizione, iscritti poco meno di 1.400 runner in rappresentanza di un centinaio di società del centro Italia.

Al termine, sul traguardo del lungomare di Ponente, sono arrivati 1.270 runners non è dunque mancato lo spettacolo per gli amanti della corsa assiepati lungo l’itinerario. Molto attesa la prova dei 30 km a cui hanno aderito 366 velocisti che hanno visto sfrecciare il polacco Rafal Nordwing (Asd LBM Sport) con un 01:54:23, tallonato da Roberto Testero (Asd Piano ma arriviamo) e da Alessio Ursitti (Asd Go Running).

“Sono tornato a gareggiare dopo un brutto infortunio – ci confida Nordwing – Non sono ancora al top ma credo di aver disputato un’ottima corsa propedeutica alla Maratone di Roma”.

“Number one” tra le donne Sofiia Porokhnavets (Salomon Italia), dietro Natalya Tsyupka (X-Solid Sport) e Martina Cipriani (Asd LBm Sport). Nella 5 km non competitiva sono arrivate per prime sul traguardo le gemelle Emma e Olivia Fraioli (Runners Club Fregene). Impegnativa la 21 km con la presenza di 412 runners che hanno visto prevalere Luca Parisi (SS Lazio Atletica) con 01:16:23, davanti a Francesco Gambacorta (Gs Maiano) e Maurizio Vitolo (Gs Just Run).

“Sono veramente soddisfatto di questo primo posto – afferma Parisi – che costituisce un test molto importante prima della competitiva nazionale di 100 km di Porto Recanati che mi dovrebbe spalancare le porte alla maratona mondiale in Spagna”.

Nel confronto tra le quote rosa, brilla Luminita Lungu (Gs Brun) con un 01:40:33, insidiata da Nelly Caisaletin (Podistica Solidarietà) e Tecla Melone (X-Solid Sport Lab). “Non mi aspettavo di tagliare per prima il traguardo dopo le 3 volte consecutive che arrivo terza a questo evento”, sottolinea con stupore Lungu.

Alla 10 km competitiva, organizzata dalla società Isola Sacra, hanno partecipato 492 atleti e Filippo Di Liberto (Acis Atletica Campidoglio) ha tagliato per primo il traguardo con un 00:42:05, seguito rispettivamente da Daniele Mellini e da Gioele Romiti, entrambi appartenenti al gruppo Tirrenica Atletica Civitavecchia.

“Stavo bene fisicamente e ho disputato un’ottima gara – precisa Di Liberto – È servita a stabilire il mio livello di preparazione in vista della prova di cross che si terrà a Selinunte in Sicilia”.

Leader della categoria femminile Biancamaria Boev (SS Lazio Atletica) che ha preceduto Federica Midei (Asd LBM Sport Team) e Maria Bruno (Asd Salerno Marathon). Alla “CorriFregene” hanno partecipato anche alcuni ragazzi autistici che hanno corso per il Club Atletica Centrale di Roma.

“Molto stanchi ma soddisfatti della riuscita della manifestazione – commenta soddisfatto il presidente della società Isola Sacra, Paolo Marino – Aver registrato l’iscrizione di 1.400 atleti è una bella cosa perché conferma quanto sia cresciuto questo evento che si svolge sulla riva del Tirreno. Colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno contribuito affinchè l’evento ottenesse di nuovo un grosso successo“.