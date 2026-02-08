Modus Vivendi Boxe, la palestra dove nasce il cuore dei campioni

A Fiumicino la storia dei maestri Nadalin e Gazzotti e del giovane talento Patrizio Casini, tra successi, sacrifici e passione per il ring

Con questa intervista si inaugura una nuova rubrica del giornale dedicata alle storie e ai volti della Città, dove grazie un connubio di parole e fotografie conosceremo le realtà più rappresentative del territorio, con una particolare attenzione per il mondo dell’associazionismo, dello sport, del sociale e della cultura.

Presentiamo oggi l’ASD Modus Vivendi Boxe, una realtà sportiva presente a Fiumicino da diverso tempo che si è sempre distinta per l’elevata passione per il pugilato che i suoi maestri Marco Nadalin e Marco Gazzotti trasmettono tra cuore e vittorie.

I due “marchi”, così definiti per assonanza di nome, ci raccontano di quando e come è nata l’idea di fondare un’associazione sportiva prevalentemente dedicata alla boxe.

“L’Associazione si costituisce legalmente nel 2017 mentre l’affiliazione alla FPI, Federazione Pugilistica Italiana, arriva il 1 gennaio 2018. Sono otto anni che condividiamo questo importante percorso sportivo di crescita umana e professionale che ci ha permesso di raggiungere degli importanti risultati grazie alla bravura dei nostri giovani boxer”.

Lo stesso Marco Gazzotti ha un’esperienza quarantennale nella boxe, prima da pugile e poi da allenatore, che nel ruolo di attento maestro assiste e sostiene tutti i suoi ragazzi della grande famiglia del pugilato.

Quali i successi più rappresentativi dell’Associazione?

“Negli ultimi anni, dal 2022 ad oggi, i nostri atleti hanno vinto diversi campionati junior, youth, scoolboy, elite, con la conquista della medaglia d’argento ai campionati italiani del 2024. La Modus Vivendi è stata la promotrice di sei edizioni del ‘The Day of warriors’ e di tre edizioni dell’ ‘Oro di Traiano’, riunioni pugilistiche di alto livello dove si sono sfidati, anche, molti ragazzi del territorio. Dietro a questi risultati c’è tanta fatica, tanto impegno, tanto lavoro di chi tutti i giorni è in palestra e in giro per l’Italia tra riunioni, tornei e corsi FPI. Un impegno comune fatto di emozioni e dedizione”.

Tutti gli atleti della Modus Vivendi sono importanti per le capacità e successi raggiunti. C’è però fra di loro una punta di diamante, Patrizio Casini, un giovanissimo boxer di Fiumicino che con perseveranza e costante preparazione è riuscito a divenire professionista.

Quale la storia di Patrizio?

“Casini ha iniziato a praticare la boxe all’età di undici anni per salire sul ring nei primi combattimenti già quindicenne. Non si è mai fermato cercando sempre di dare il meglio di sé ed impegnarsi al massimo per il raggiungimento di importanti risultati, tra cui la proclamazione, per due anni di fila, di campione regionale Lazio per la categoria 67 kg èlite 1 serie e il titolo di vice campione d’Italia 2024. Lo scorso dicembre ha affrontato, invece, il primo match da professionista durante l’evento di boxe nazionale promosso da TAF, The Art of Fighting SSD Srl, insieme con De Carolis Promotions. Il pugile locale, per la categoria super leggeri, ha combattuto contro il boxer romano Luca Khalil. In una battaglia di altri tempi, nei sei round previsti, purtroppo Patrizio ha incassato la sconfitta ai punti risultando, però, a detta di professionisti, allenatori, boxer, parterre tecnico e pubblico il miglior pugile della serata, conquistando la folla”.

Quale il futuro sportivo di Casini nella boxe?

“Per raggiungere sempre i migliori risultati Patrizio, oltre ad essere costantemente seguito dal suo maestro Marco Gazzotti, ha accanto a sé il miglior preparatore atletico, il nutrizionista e un team di esperti che lo supportano per la preparazione ai match. Si sta, infatti, allenando tutti i giorni per l’evento pugilistico, promosso sempre da Taf e De Carolis Promotions che si terrà a marzo presso il Palatiziano di Roma e che si prospetta essere un grande momento di boxe per il giovane di Fiumicino, che si sta facendo apprezzare nel parterre dei pugili più conosciuti ed amati”.

L’ASD Modus Vivendi, avente sede in Via Coni Zugna, propone agli appassionati sportivi, anche più piccoli, corsi di pugilato, per i bimbi e le bimbe dai 5 agli 11 anni con il maestro Paolo Colelli, campione mondiale di karate. Per i più grandi oltre la boxe, amatori e gin box, la palestra promuove corsi di Muay Thai, Judo con lo storico maestro Simone Lettere della SSD “Simon Fiumicino”, il total body e il pilates a cura di Donatella Sanitate.

L’Associazione si è sempre contraddistinta per la sua visione dello sport e della palestra quale luogo dove prima di tutto si cresce e si matura insieme, facendo capo ai principi base del pugilato che prevedono rispetto per l’avversario e per le regole del gioco, sempre con serietà, attenzione e soprattutto cuore. Perchè non è solo sport ma un “Modus Vivendi”!