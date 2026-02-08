Calcio, la capolista Fregene 1948 è di nuovo in fuga

I tirrenici approfittano dello scivolone dell’Atletico Ardea per allungare in vetta al girone C di Promozione

di Umberto Serenelli

Non brilla sotto il profilo del gioco ma la voglia di vincere è tanta e tale che la capolista Fregene 1948 si impone ai danni dell’Atletico Latina (2-1) e allunga il passo in vetta.

Approfittando dello scivolone della diretta rivale Atletico Ardea, i tirrenici sono di nuovo in fuga nel girone C del campionato di Promozione e si spera che questa volta riesca a gestire il margine di 8 punti.

L’undici di mister Natalini naviga con il vento in poppa forte del fatto che vanta numeri pesanti con l’attacco più prolifico e la difesa meno perforata del raggruppamento. Eppure contro il Latina i biancorossi non sono partiti con il piede giusto e un calo di concentrazione ha distratto l’azione di Stendardo e compagni.

Infatti, i padroni di casa sono andati al riposo in svantaggio di una rete grazie alla marcatura messa a segno dal centrocampista Del Grasso. La “strigliata” negli spogliatoi dell’allenatore ai giocatori è comunque servita perché il Fregene si è presentato sul rettangolo di gioco con una concentrazione diversa e, al 6’, lo squillo di Gallinari consente ai locali di riequilibrare le distanze. Una rete di pregevole fattura quella messa a segno dal numero 10 con un micidiale diagonale che gonfia il sacco alle spalle dell’incolpevole Ciammaruconi. Al 10’, occasione per Cardiero che spara oltre la trasversale. I tirrenici tornano di nuovo a distarsi e il portiere “saracinesca” Pacelli si supera neutralizzando una conclusione ravvicina di Paglione, la sfera finisce sui piedi di Vattone che manca clamorosamente il bersaglio a porta vuota.

Lo scampato pericolo mette le ali alla prima della classe che trasforma la sua azione in pressing. Al 25’, assist per Pilato che si vede respingere una conclusione ravvicinata raccolta poi da Di Vilio e deviata in extremis da Nocera. Alla mezz’ora, ghiotta occasione per Sardone che da pochi passi spedisce sul fondo. Quattro muniti più ci prova Pilato con un tiro che impegna a terra l’estremo difensore. Al 38’, ci prova di testa Rizzitelli ma con scarso successo. Preludio al gol del vantaggio firmato dall’ottimo difensore Guagliano il quale risolve una mischia con una zampata vincente che fa esplodere gli spalti del “Paglialunga”.

Il match si chiude con i locali proiettati nell’area del Latina senza però che il risultato subisca altre modifiche. Tre punti pesanti quelli conquistanti dal team biancorosso, frutto di un cambio passo nel corso dei secondi 45’ che confermano il livello di maturità calata nel gruppo.

FREGENE 1948-ATLETICO LATINA 2-1

FREGENE: Pacelli, Vissani, Sardone (49’ st Bloise), Tollardo, Guagliano, Stendardo (15’ st Davi S.), Balleello (15’ st Cardiero), Rizzitelli, Di Pilato, Gallinari (30’ st Davi A.), Di Vilio (38’ st Di Florio). A disp. Cilli, Attardo, Greco, Gonnelli. All. Natalini.

ATLETICO LATINA: Ciammaruconi, Zanetti, Nocera, Di Domenico, Stampiglia, Cassanelli (48’ st Barzo), Paglione, Del Grasso (28’ st Campoli Fr.), Vattone (25’ st Radicioni), Gallo, Anastasia. A disp. Campoli Fa., Cecerelli, Cosimi, Mina, Cimei, Di Vito. All. Lombardi.

Arbitro: Strippoli di Roma2.

Assistenti: Mancini e Rossi di Ciampino.

Reti: 30’ pt Del Grasso, 6’ st Gallinari, 40’ Guagliano.