Fregene si rinnova: sicurezza e decoro urbano

In arrivo 772 punti luce a LED e il restyling di due tratti di via Castellammare per oltre 1,2 milioni di euro

di Dario Nottola

Grandi novità in arrivo a breve per Fregene: sarà potenziata l’illuminazione pubblica con la posa di 772 nuovi punti luce: i lavori scatteranno in questo mese. Inoltre, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione legate, finalmente, alla ristrutturazione di due segmenti centro sud di via Castellammare, la strada principale della località che da tanti anni attende il restyling che le compete: Tratto L1 da Via Cattolica a Via Marotta” e Tratto L2 da Via Marotta a Via Capitello”, per un importo totale di 1.225.502,51 euro.

Intanto, come dicevamo, il Comune di Fiumicino avvia in questo mese un importante progetto di estensione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica nella località balneare, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, valorizzare il territorio e ridurre i consumi energetici attraverso l’utilizzo di tecnologie LED di ultima generazione.

Il progetto nasce dall’esigenza di sostituire gli impianti di pubblica illuminazione non a norma e non di proprietà comunale, per quanto si è provveduto alla progettazione illuminotecnica delle strade ad oggi parzialmente illuminate da vecchi impianti.

Il progetto prevede l’installazione di nuovi centri luminosi con integrazione paesaggistica che prevedono sostegni a finitura a tono naturale opaco, studiati e scelti per armonizzarsi con la forte presenza vegetativa di Fregene, mitigando l’impatto visivo nel contesto ambientale.

Per minimizzare i disagi alla cittadinanza ed ottimizzare l’impatto con la stagione turistica, i lavori sono stati suddivisi in tre fasi operative distinte: le prime due, da febbraio ad inizio giugno, interesseranno le aree più estese, concentrate principalmente nelle zone nord e verso la costa con l’obiettivo di completare la maggior parte dei lavori prima dell’inizio della stagione estiva; la terza, da maggio ad inizio luglio, riguarderà le zone più interne, con interventi di minore estensione che verranno completati rapidamente per ridurre al minimo l’interferenza con il periodo turistico.