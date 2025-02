La “RomaOstia Half Marathon” compie 50 anni con il record di runner iscritti: 12.850

Tutto pronto per la 50ma edizione della storica gara podistica che si correrà il prossimo 2 marzo

di Dario Nottola

Sono quasi 13mila i runner iscritti 50ma edizione della Eurospin RomaOstia Half Marathon al via domenica 2 marzo, alle ore 9, che inaugurerà, giovedì 27 febbraio, il suo quartier generale, il Village, in piazzale Pierluigi Nervi a Roma.

Organizzata da RomaOstia-GSBR in partnership con RCS Sports & Events, la storica gara podistica ha superato l’obiettivo annunciato ad inizio mese. Sono infatti 12.850 gli iscritti del 2025. Numeri in crescita rispetto alla precedente edizione che aveva invece coinvolto 10.000 runner. Il 38% è di nazionalità straniera. Interessanti novità anche in merito all’età: circa 4.000 iscritti hanno un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, e sempre più donne in corsa (33%), con più 8 punti percentuali rispetto al 2024.

Durante la tre giorni di apertura del Village i runner potranno non solo ritirare il proprio pettorale ma anche ammirare una bellissima mostra fotografica che ripercorrerà la storia della RomaOstia a partire dalla sua prima edizione (31 marzo 1974). Sarà aperta a tutti, non solo agli iscritti.

Gli atleti élite sfileranno sabato e in quella stessa giornata gli iscritti conosceranno i pacemaker che li guideranno in gara per tenere una certa andatura e raggiungere il loro obiettivo cronometrico. Forte di un personal best (PB) di 59.29 sulla mezza maratona, il keniota Cosmas Boi appare come uno dei probabili favoriti insieme al connazionale Gideon Rop, che con 1h00.28 a Napoli lo scorso anno, potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa, così come i connazionali Charles Lokir, settimo classificato ai campionati nazionali keniani di cross pochissime settimane fa e dato in buona condizione di forma, e al giovane Johana Erot, al debutto sulla distanza. L’ugandese Mathew Chekwurui completa un field internazionale di assoluto prestigio. L’azzurro Ahmed Ouhda (Esercito) sarà il migliore degli atleti nostrani, al via con l’obiettivo di migliorare il proprio personale di 1h04.18.

Anche tra le donne c’è grande attesa per una prova che potrà, come sempre, regalare grandi soddisfazioni. Dalla Svizzera arriva Fabienne Schlumpf, con un personale di 1h08.27 realizzato a Dresda nel 2021 e il record nazionale svizzero. Ex siepista di altissimo livello europeo e già vicecampionessa europea della specialità, la Schlumpf detiene anche il record di Svizzera sulla maratona con 2h24.30. Tra le favorite anche Catherine Cherotich, che vanta un PB sulla mezza maratona di 1h08.09 e un probante 2h22.47 in maratona, frutto di un quarto posto alla prova autunnale di Francoforte. Attesa anche per la keniota Ludwina Chepngetich che vanta un personale in 1h07.30 e per la sua connazionale Monica Chebet (2h26.30 il personale sulla distanza di maratona). Colori azzurri difesi da un drappello composto da Maria Gorette Subano (PB: 1h14.03), la promettente Isabella Caposieno (PB 1h15.10), l’ex campionessa italiana di maratona Giulia Sommi insieme a Sara Galimberti.

IL PERCORSO Confermato il velocissimo tracciato degli ultimi anni: con partenza dall’EUR e arrivo alla Rotonda di Ostia. Lo start è posizionato all’ombra del Palazzo dello Sport e i runner, dopo aver attraversato per un breve tratto gli ampi e scorrevoli viali del quartiere, raggiungeranno la Cristoforo Colombo che li condurrà sino al traguardo. Un percorso che rispecchia le caratteristiche tecniche di questa mezza maratona, con i suoi performanti 21,0975 chilometri di lunghezza.

(foto Ufficio Stampa RomaOstia Half Marathon)