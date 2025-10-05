La DR1 perde al debutto in campionato

In casa della Pallacanestro Veroli la Supernova Fiumicino deve fare i conti con una sconfitta poco piacevole (103-84)

Una prima da dimenticare, una prima che dovrà servire inevitabilmente da insegnamento per il futuro. In casa della Pallacanestro Veroli la Supernova Fiumicino deve fare i conti con una sconfitta poco piacevole (103-84).

Come accaduto spesso nel corso del precampionato, anche in occasione del debutto in DR1 coach Pasquinelli si affida al quintetto Vivero, Norcino (suo il primo canestro della stagione), Rinaldi, Galan e Parlato (out Madonna e Colaiori). L’inizio è anche positivo, o meglio ancora propositivo. Ma verso la fine del primo quarto qualcosa inizia già a non funzionare più.

Dopo essere andata sotto di 12 punti nel corso del primo tempo, la Supernova inizia a tirare fuori la bandiera bianca in avvio di ripresa. Esattamente tra il 20’ e il 21’ quando il break di 8-0 è un brutto segnale per un secondo tempo nel corso del quale arriva sì anche una reazione ma che non basta per ridare un senso differente alla partita.

Da domani, ovviamente, testa subito alla prossima partita, appuntamento sabato prossimo al Pala Supernova (palla a due alle 18:00) per la sfida contro Anagni.

PALLACANESTRO VEROLI-SUPERNOVA FIUMICINO 103-84 (30-24, 50-39, 79-60)

Supernova: Norcino 16, Vivero 8, Galan 23, Parroccini 10, Alongi 3, Bargiacchi 3, Rinaldi 4, Gil, Di Natale 5, Parlato 12. Coach: Pasquinelli