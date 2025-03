La ditta Macron sponsor ufficiale dell’Ostiamare di Daniele De Rossi

Il marchio dell’azienda produttrice di abbigliamento sportivo finirà sulle maglie dei tirrenici

di Umberto Serenelli

Per la prossima stagione calcistica l’Ostiamare del “patron” Daniele De Rossi cambia sponsor. Il team lidense ha infatti annunciato la partnership con Macron, azienda produttrice di abbigliamento sportivo che ha affidato il suo marchio a club italiani e quelli di caratura europea.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un importante accordo con Macron – sottolinea con un pizzico d’orgoglio Luca Beccaceci, Ceo del sodalizio tirrenico -. Condividiamo con loro principi e valori importanti e soprattutto la stessa attenzione verso il nostro pubblico. L’Ostiamare ha in serbo un progetto ambizioso, espressione della riqualificazione di un territorio e dei suoi tifosi, per questo abbiamo voluto restituire alle famiglie e agli atleti un prodotto di qualità”.

Procede dunque spedito il progetto messo in cantiere dal sodalizio bianco-viola, legato a altre collaborazioni che coincidono con l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’impianto “Anco Marzio”. L’Ostiamare festeggia quest’anno i suoi 80 anni di vita è sempre stata un punto di riferimento per la crescita di baby, molti dei quali hanno spiccato il volo come il gabbiano che è da sempre il simbolo dei lidensi, e lo stesso De Rossi ne rappresenta un concreto esempio.

“Quando un progetto va oltre il pur fondamentale aspetto sportivo e agonistico, impostato su valori come la crescita dei giovani e la valorizzazione del territorio oltre al senso di appartenenza alla propria storia, Macron è sempre presente”, sottolinea di Gianluca Pavanello, Ceo di Macron.

Nei giorni scorsi l’Ostiamare ha presentato una linea di brand stampato su tute e maglie riservate all’acquisto dei tifosi. Originale quello finito su le T-shirt raffigurante la testa di un gabbiano che spunta da una felpa.