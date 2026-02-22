La capolista Borgo Palidoro fermata in casa dall’Academy Ladispoli

L’undici di mister Stirpe domina il match ma manca tante ghiotte occasioni per conquistare la vittoria

di Umberto Serenelli

Frena la marcia della capolista Borgo Palidoro che domina il derby contro l’Academy Ladispoli ma si fa beffare a pochi minuti dal fischio finale. Alle “Muracciole” finisce 1 a 1 con tanto di rimpianto per i padroni di casa che hanno commesso qualche errore di troppo soprattutto durante la prima frazione di gioco in cui la prima linea ha mancato più volte il bersaglio.

Il match si apre con gli amaranto proiettati nella metà campo dei rossoblù e, al quarto d’ora, arriva il vantaggio del solito Rocchi che sfrutta alla perfezione un velo di Moretti e gonfia la rete alle spalle di Somma.

L’azione offensiva dell’undici di Stirpe prosegue e, alla mezz’ora, una fiondata di Savarino viene deviata in angolo dall’estremo difensore ospite. Al 36’, Moretti accende Savarino che entra in area e lascia partire un rasoterra messo in angolo dall’ottimo Somma. Al 43’, uno svarione difensivo innesca la bordata di D’Angeli a cui si oppone con scelta di tempo l’esordiente Luzzardo. Al 46’, Gabrielli semina il panico tra la difesa avversaria ma viene murato da Tamburrini.

Nel corso della ripresa non cambia molto e è sempre il Palidoro a dettare i tempi. Al 7’, slalom dello sgusciante Gabrielli che consente a Moretti di impegnare l’attento estremo difensore che respinge la sfera. Con il trascorre dei minuti cala d’intensità l’azione del Borgo e, al 18’, Luzzardo si esibisce in una provvidenziale uscita per bloccare Gafuri. Qualche minuto più tardi è sempre Gafuri che da facile posizione manca il bersaglio. Al 31’, non riscuote il successo meritato uno squillo del nuovo entrato Corrias. Al 37’, pericolosa mischia in area del Palidoro risolta da Arabia.

Un minuto più grossa occasione per Savarino per chiudere il match. Al 41’, arriva la doccia fredda con una nuova mischia in area risolta dalla zampata vincente del nuovo entrato Foundkou che trova lo spiraglio giusto per battere Luzzardo.

Un pareggio che sorride alla compagine di Ladispoli ma penalizza in modo eccessivo la capolista che non ha avuto la capacità di chiudere il confronto grazie alle tante occasioni avuto nel corso della partita. Ottima la direzione di gara della signorina Mastrippolito di Roma2 (nella foto) che ha mostrato tanta personalità nel dirigere una piacevole partita.

BORGO PALIDORO – ACADEMY LADISPOLI 1-1

BORGO PALIDORO: Luzzardo, Arabia, Zappala, Romano (27’ st Colapietro), Sabbatini (39’ st Leonori), Finucci, Bellini (38’ st Tiozzo), Savarino, Moretti (30’ st Corris), Franchi, Gabrielli (27’ st Cuscianna). A disp. Calabrese, Simmi, Carmellini, La Rosa. All. Stirpe.

ACADEMY LADISPOLI: Somma, Tamburrini, De Marco, Evora, Urbani, Cruciani, Gafuri (39’ st Foundkou), D’Angeli, Rodio, Fortunato (31’ st Di Lullo), Parravano (10’ st Botteghielli). A disp. Manetti, Barillaro, Stanzione, Orlandi, Tasselli, Cecchinelli. All. Cagnazzi.

Arbitro: Mastrippolito di Roma2.

Reti: 15’ pt Rocchi, 41’ st Foundkou.