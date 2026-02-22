Calcio, l’Aranova torna al successo grazie ad una doppietta del bomber Teti

L’undici di mister Scarfini continua a guidare il girone A del campionato di Eccellenza

di Umberto Serenelli

L’Aranova torna al successo e riprende la solitaria corsa in vetta al girone A del campionato di Eccellenza. I rossoblù piegano in casa lo Sporting Nuova Florida (3-0) e sul volto del presidente Andrea Schiavi torna il sorriso.

Dopo due consecutive battute d’arresto, che hanno assottigliato la distanza con i Monti Prestini 1919, l’Aranova scende sul terreno amico abbastanza contratta ma con il passare dei minuti la superiorità del complesso di mister Scarfini, squalificato per l’occasione, si impadronisce delle redini del confronto e mette alle corde la squadra avversaria.

Avvio all’insegna degli ospiti che chiamano subito ad una deviazione in tuffo l’attento Zonfrilli, su gira ravvicinata di Soulemana. Al 5’, pasticcio difensivo dei locali che non viene sfruttato da Garau. Lo scampato pericolo mette le ali all’Aranova che cambia volto alla partita. Al 15’, Teti serve Ciprini al quale risponde con una respinta Maiolatesi. Al 19’, incursione di Pollace, lungo la fascia destra, con un cross seguito da un colpo di testa di Marino che sorvola la trasversale. Al 26’, si accende Germoni con uno dei suoi micidiali slalom che viene fermato fallosamente in area di rigore: l’arbitro, a pochi passi dall’azione, non ha dubbi e indica il dischetto. Batte con la solita freddezza lo specialista Germoni che spiazza il portiere e porta in vantaggio l’Aranova.

Sulla spinta dell’1 a 0, i padroni di casa continuano a spingere e, al 30’, arriva il sigillo del bomber Teti (nella foto) che raddoppia mettendo ko gli avversari. A questo punto del match in campo c’è solo l’Aranova che gestisce l’azione dello Sporting.

I secondi 45’ si aprono con la capolista proiettata in avanti. Al 9’, lo scatenato Fumasoni ci prova dalla lunga distanza ma senza successo. All’11’, mischia in area risolta da un tiro ravvicinato del bomber Teti che viene respinto con i piedi dal numero 1 ospite. Al 26’, incursione del panzer La Ruffa con un ghiotto assist per Teti che in diagonale supera Maiolatesi: a due passi dalla linea sventa Yakubiv. Rispondono gli ospiti e, al 38’, Feri chiama Zonfrilli ad un doppio intervento a terra. Al 40’, ci prova dalla distanza Fumasoni che scheggia la traversa. Al 45’, arriva il tris firmato dal cannoniere Teti che porta il suo bottino personale a 16 centri.

Al termine i giocatori hanno festeggiato con i fedelissimi sotto la tribuna (nella foto) il ritorno alla vittoria dei colori rossoblù.

ARANOVA-SPORTING NUOVA FLORIDA 3-0

ARANOVA: Zonfrilli, Pollace (34’ st Segoni), Germoni, Pellegrino, Cabella, Bianchi, Fumasoni, Marino, Teti, Lo Duca (25’ st La Ruffa), Ciprini (34’ st Mastroiacono). A disp. Giannoni, Prati, Cerasoli, Di Tata, Ferrari. All. Scarfini (squalificato).

SPORTING NUOVA FLORIDA: Maiolatesi, Valentini, Galati, Sow El Nadji (7’ st Ciucci), Bianchino (25’ st Micale), Marcucci, Cotugno (1’ st Feri), Yakubiv, Garau (38’ st Bianchini), Soulemana, Minnocci (1’ st Micale). A disp. Di Pietro, Barbieri, De Stefanis, Graziano, Persichini. All. Guida.

Arbitro: Cento di Tivoli.

Reti: 27’ pt Germoni (rig.), 30’ e 45’ st Teti.