Scritto da Fiumicino Online - domenica, 22 Febbraio 2026

Addio a Tonino Prete, memoria storica di Fiumicino

Ex assessore e consigliere comunale, protagonista dell’autonomia cittadina e punto di riferimento per Isola Sacra. Il cordoglio del sindaco Baccini

 

di Dario Nottola

 

 

Lutto per la comunità cittadina di Fiumicino: è venuto a mancare l’ex assessore e consigliere comunale Tonino Prete, figura di riferimento in particolare per la zona di Isola Sacra.

 

 

Parole di cordoglio arrivano dal sindaco Mario Baccini: “Con profonda commozione apprendiamo la notizia della scomparsa di Tonino Prete, figura storica della nostra comunità e da sempre punto di riferimento per il territorio, fin dai tempi in cui Fiumicino era ancora una circoscrizione. Tonino ha dedicato la sua vita all’impegno politico e civile, contribuendo in maniera significativa alla crescita della città e al percorso che ha portato Fiumicino a diventare un Comune autonomo. E’ stato protagonista della vita istituzionale cittadina, ricoprendo con serietà e senso di responsabilità i ruoli di Assessore e Consigliere comunale“.

 

“La sua famiglia, presente a Fiumicino già dai tempi della bonifica, rappresenta una parte importante della storia e delle radici più profonde del nostro territorio. Un legame autentico, che ha reso ancora più forte il suo impegno pubblico e il suo amore per la comunità – sottolinea il Primo Cittadino – La sua passione, la disponibilità costante e l’attenzione verso i cittadini resteranno un esempio per tutti coloro che credono nel valore del servizio pubblico. Sempre pronto all’ascolto, ha saputo rappresentare un punto di raccordo tra istituzioni e comunità. Alla famiglia e a tutti i suoi amici rivolgo, a nome dell’Amministrazione comunale e della città, le più sentite condoglianze”, conclude Mario Baccini.

 

 

Le più sincere condoglianze ai familiari da parte della redazione.

 

 

 

 

