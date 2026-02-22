Fiumicino fermato in casa: con il Tolfa è 1-1

Ferrandu sblocca nella ripresa, Bernardini risponde nel finale. Tante occasioni fallite e rimpianti per i rossoblù

di Fernanda De Nitto

Finisce con il risultato di 1-1 la gara casalinga del Fiumicino S.C. 26 contro la squadra dell’A.S.D. Tolfa Calcio.

Altro pareggio, presso lo Stadio Pietro Desideri, per la compagine locale, dopo quello della scorsa settimana con il Fonte Meravigliosa, che ha il sapore di un’occasione persa.

Il primo tempo della partita si conclude a reti inviolate con una traversa in avvio per la squadra ospite e un crescendo del Fiumicino che prova, diverse volte, a centrare la porta da fuori. Chance per Vittorini del Tolfa e Cifarelli vicini al gol, poi una parata successiva di Imbastaro e alla fine Perocchi sbaglia un rigore in movimento.

Il ritorno in campo inizia con il gol, al minuto 11′, del Fiumicino ad opera di Ferrandu, su respinta da cross inesatta del portiere avversario. Però come recita la prima legge non scritta del calcio, ad un quarto d’ora dalla fine arriva l’1-1 beffardo ad opera di Bernardini, su una disattenzione difensiva della squadra locale.

Il Fiumicino, punito dall’imprecisione in fase di finalizzazione, non riesce più a rimediare malgrado il forcing degli ultimi minuti, dato che sono state tantissime le chance per portare in vantaggio la squadra, vanificate da alcuni errori sottoporta e dalle parate del portiere avversario.

Il risultato della settima giornata di ritorno ha il sapore amaro, per una squadra che ha sempre una posizione centrale nella classifica del campionato di promozione, girone A, con 30 punti.

Il Fiumicino S.C. 26 avrà modo di prepararsi nel migliore dei modi alla sfida della prossima settimana, fuori casa, con l’Academy Ladispoli.

FIUMICINO S.C. 26 – TOLFA CALCIO 1-1

FIUMICINO S.C. 1926: Imbastaro, Lombardi, Di Loreto, Marvulli, Trinchi, Mangione, Di Battista, Frasca, Cifarelli (37’ st Trimeliti), Ferrandu (43′ st Maduka), Perocchi (20′ st Ferrentino)

TOLFA CALCIO: De Clementi, Benedetti (29′ st Scocco), Ficorella, Paolessi (14′ st Bevilacqua), Selvaggio, Salvato, Vittorini Manuel, Quinti (42′ st Pacchiarotti), Bernardini, Pasquini, Vittorini Miguel (22′ st Costa)

Arbitro: A. D’Adamo

Assistenti: A. Garcea – F. Caprari

Reti: 11′ st Ferrandu, 32′ st Bernardini