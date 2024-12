L’A.C. Fregene, una bella nuova realtà giovanile sportiva sul nostro territorio

Campennì: “Un gruppo di giovani che trasmettono i sani valori dello sport e del calcio”

di Dario Nottola

“La nuova avventura calcistica, in Terza Categoria, dell’A.C Fregene è un percorso che “unisce e fortifica i giovani e li avvicina ai sani principi e ai valori dello sport” Parola di Tommaso Campennì, Incaricato del Sindaco alle politiche giovanili del Comune di Fiumicino.

“Ho assistito ieri con molto piacere alla partita A.C. Fregene-Santa Marinella. La “A.C. Fregene” è nata qualche mese fa, con lo scopo di unire e di far socializzare i giovani della nostra località, impegnadoli in prima persona in un progetto di squadra – afferma Campennì – È un sogno di un progetto che prende vita; un punto d’incontro tra chi ama il pallone e chi pensa che il calcio possa unire le persone. Alla partita le sensazioni che ho provato sono state molteplici e tutte positive: ho riscontrato forza, determinazione, coraggio, unione e famiglia“.

“Un gruppo di giovani che trasmettono i sani valori dello sport e del calcio, quello giocato con passione e spontaneità. Seguiti sugli spalti da moltissimi giovani impegnati a dargli supporto e motivazione. A tutti coloro che seguono, credono e lavorano in questo percorso per renderlo sempre più grande e costruttivo per i nostri giovani, mando un vero augurio di cuore. Sono certo che ogni partita sarà un momento di orgoglio e ogni vittoria sarà la vittoria di tutti noi. Forza ragazzi! Un grande in bocca al lupo per il continuo del campionato“, conclude Campennì