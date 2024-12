Il Sindaco si congratula con Giordana Sorrentino per la conquista del titolo italiano di boxe categoria Elite 52 kg

“La vittoria di Giordana è un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Fiumicino”

Giordana Sorrentino, giovane talento sportivo di Fiumicino, ha trionfato nel campionato italiano di boxe nella categoria Elite 52 kg, svoltosi a Seregno (MB). A soli 24 anni, Giordana si è distinta come una delle migliori pugili italiane, affrontando con determinazione tre avversarie in tre giorni e confermando la sua superiorità tecnica e atletica (Clicca qui).

“La vittoria di Giordana rappresenta un risultato straordinario per la boxe italiana e un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Fiumicino – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Giordana, passata come testa di serie nella sua categoria, ha dimostrato tutta la passione e la dedizione che la contraddistinguono. A nome di tutta l’Amministrazione comunale e della nostra città, mi congratulo con Giordana per questo straordinario risultato. Le auguriamo di continuare a brillare sui ring italiani e internazionali”.