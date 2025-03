Il Rip Curl GromSearch Italia 2025 infiamma Fregene

60 giovani atleti Under 12, Under 14 e Under 16 affrontano mare mosso per un posto nella finale europea

Il Rip Curl GromSearch 2025 ha regalato a Fregene una giornata di surf intenso e battaglie emozionanti. Mare mosso, onde di 1,5 metri, correnti impegnative e un vento che non ha dato tregua: le condizioni hanno messo alla prova ogni atleta, trasformando la competizione in una sfida di tecnica, resistenza e puro istinto.

Sessanta giovani surfisti delle categorie Under 12, Under 14 e Under 16 si sono dati battaglia nell’unica tappa italiana del celebre circuito mondiale, organizzata dall’ASD Barefoot in collaborazione con la Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (FISSW).

Le condizioni del mare difficili hanno reso la competizione ancora più tecnica e impegnativa. Nessuno si è tirato indietro: tra manovre decise e onde selettive, i giovani atleti hanno dimostrato ancora una volta che il livello del surf giovanile italiano è in costante crescita.

Dopo una serie di batterie e finali combattute, a salire sul gradino più alto del podio sono stati Andrea Rossi (U12F), Rocco Rigliaco (U12M), Caterina Congiu (U14F), Michael Monteiro (U14M), Magnolia Rossi (U16F) e Francisco Anglani (U16M).

“È stata un’emozione incredibile, perché qui sono cresciuta e ho imparato a surfare. Tornarci e vincere è un sogno che si avvera” ha confessato Magnolia Rossi.

“Condizioni veramente difficili, ma mi sono divertito, che è quello che conta di più e sono super felice di aver vinto” ha aggiunto Francisco Anglani.

“Onde difficili da posizionare, ma me la sono cavata bene. È stata una bella gara e mi sono divertito molto” ha commentato Michael Monteiro.

“Divertente, ma anche super difficile!” ha spiegato Rocco Rigliaco.

“È una bella sensazione e sono molto contenta” ha concluso Caterina Congiu.

I vincitori si sono guadagnati un biglietto per la finale europea del GromSearch, un trampolino di lancio per chi sogna di arrivare tra i grandi del surf mondiale. Da questa competizione sono passati, infatti, alcuni dei migliori surfisti al mondo e per i giovani talenti visti oggi in azione è una grande opportunità per crescere e farsi notare.

La FISSW si congratula con tutti gli atleti per l’energia e la passione dimostrate e ringrazia ASD Barefoot per l’organizzazione impeccabile. Il surf giovanile italiano continua a crescere, e giornate come questa lo dimostrano: il meglio deve ancora venire.