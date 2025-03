Il Never Give Up Team dell’Olimpia Club, trionfa ai campionati italiani e al trofeo Italia Federkombat

Grande la soddisfazione dei Maestri Enzo Morelli e Ivan Gelosi

Un weekend di emozioni e successi per il Never Give Up Team dell’Olimpia Club di Fiumicino che, il 1 e 2 marzo scorsi, ha brillato ai Campionati Italiani e al Trofeo Italia Federkombat, a Roma. La squadra ha conquistato un ricco bottino di medaglie, portando a casa 5 ori, 5 argenti e 5 bronzi, confermandosi tra le realtà più promettenti nel panorama delle arti marziali.

Tra gli atleti in evidenza, William Santoro nella prima serie Juniores -54 kg: ha raggiunto un traguardo straordinario, aggiudicandosi il titolo di campione italiano juniores nella sua categoria. Insieme al compagno di squadra, Valerio Panarisi, che ha ottenuto un prestigioso argento, è stato convocato al collegiale per la selezione della nuova Nazionale che si terrà il 15 e 16 marzo. Un’opportunità che rappresenta un riconoscimento del talento e dell’impegno dei due giovani atleti. A completare il successo della squadra, Hiras Cerrato, che ha dominato la competizione nella terza serie, conquistando il Trofeo Italia e confermando il valore tecnico e la determinazione del team.

Grande la soddisfazione dei Maestri Enzo Morelli e Ivan Gelosi che, da anni, guidano la squadra con passione e dedizione. “Siamo fieri di questi ragazzi e di come il nostro team stia crescendo anno dopo anno” dichiara il Maestro Morelli. “Oltre ai risultati sportivi, ciò che più ci gratifica è vedere il forte spirito di squadra e i valori che trasmettiamo sul tatami”, aggiunge Gelosi.

Il Never Give Up dell’Olimpia Club di Fiumicino si conferma così una realtà solida e in continua crescita nel mondo delle arti marziali, distinguendosi non solo per le vittorie, ma anche per la formazione di atleti che incarnano i sani principi dello sport.