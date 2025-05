Il Napoli vince lo scudetto, grande festa anche a Fiumicino per il quarto titolo di campioni d’Italia

Fuochi pirotecnici un pò ovunque, una mezz’ora di caroselli e poi tutti in darsena per cantare insieme

di Roberto Saoncella

Le prime avvisaglie si erano avute già alle 21.30 quando, al primo e bellissimo gol del Napoli (che aveva significato la quasi certa vittoria dello scudetto), qua e là erano iniziati i primi fuochi d’artificio.

Poi, allo scadere del 90esimo minuto, anche a Fiumicino è iniziata la festa per il quarto titolo di campioni d’Italia della squadra partenopea. Fuochi pirotecnici un pò ovunque, una mezz’ora di caroselli e poi tutti in darsena per cantare insieme, abbracciarsi e divertirsi.

Il popolo bianco azzurro, fatto in gran parte da napoletani ma non solo, si è ritrovato in strada, per festeggiare questo quarto risultato. Oltre 200 persone hanno saltato, urlato cori, cantato canzoni del repertorio classico ma soprattutto sfottendo gli amici interisti