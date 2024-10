Il Comune di Fiumicino premia i giovani talenti dell’atletica: Shablii, Riccitelli e Pierdominici

Poggio: “È un onore per noi riconoscere il merito di questi giovani atleti che portano lustro alla nostra città”

Questo pomeriggio, presso l’Aula Consiliare del Comune, si è tenuta la cerimonia di premiazione degli atleti Artem Shablii, Mayla Riccitelli e Riccardo Pierdominici, per meriti sportivi. Evento patrocinato ed organizzato dal Comune di Fiumicino.

Ospite in aula, Sofiia Yaremchuck, primatista italiana di maratona e mezza maratona e vincitrice delle ultime tre edizioni della “Best Woman”.

Artem Shablii è stato premiato per i risultati straordinari conseguiti ai Campionati Italiani Cadetti 2024, in cui ha ottenuto il titolo italiano negli 80 metri e nella staffetta 4×100. A consegnargli la targa il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore allo Sport, Federica Poggio. In rappresentanza dell’ASD Atletica Villa Guglielmi il Presidente Ludovico Nerli Ballati e per la FIDAL Lazio il Comandante del Centro Sportivo dell’Esercito, Fabio Martelli.

Stesso riconoscimento è stato conferito a Mayla Riccitelli, che ha brillato nel campionato italiano assoluto di società FISPES, con un tempo di 15″76 nei 100 metri. Una prestazione che l’ha posta tra le promesse dell’atletica paralimpica nazionale.

Il giovane Riccardo Pierdominici ha raggiunto il 7° posto nella disciplina del salto triplo ai Campionati Italiani Cadetti 2024, distinguendosi per il suo talento emergente.

“È un onore per noi riconoscere il merito di questi giovani atleti che con passione, impegno e dedizione portano lustro alla nostra città – ha dichiarato l’Assessore Poggio – I successi che hanno ottenuto sono frutto di sacrifici e di un lavoro costante; un esempio per i loro coetanei. Artem, Mayla e Riccardo sono la testimonianza di come lo sport possa diventare un mezzo di crescita e di inclusione, e siamo fieri di supportare iniziative come quelle della ASD Atletica Villa Guglielmi, da anni è un punto di riferimento per lo sviluppo dei giovani talenti sul nostro territorio“.

Premiata anche l’ASD Villa Guglielmi che con i suoi dirigenti ed atleti si è distinta per i risultati ottenuti e per il ruolo che svolge nella trasmissione di valori e messaggi positivi alle giovani generazioni.

L’evento si è concluso con un ringraziamento agli atleti, alle loro famiglie e agli allenatori che li hanno accompagnati in questo percorso.