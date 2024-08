Il Circolo velico Fiumicino vara la 44ma edizione del Campionato invernale di Roma

Cambia la forma e il colore delle boe dei tre campi di gara

di Umberto Serenelli

Varato il calendario della 44ma edizione del Campionato invernale di Roma organizzato dal Circolo velico Fiumicino. Il debutto del tradizionale evento, aperto agli appassionati del mare, è previsto per domenica 27 ottobre mentre l’ultima prova di svolgerà il 9 marzo 2025. Ad ottobre si regaterà il 10 e il 24, a dicembre l8 e a gennaio il 12 e il 26. Due gli appuntamenti a febbraio: il 9 e 23.

Saranno in tutto 9 le prove a cui parteciperanno gli equipaggi iscritti alle categorie Regata Orc-Orc, Crociera, Minialtura e Vele bianche.

“Per il momento sono due gli obiettivi che intendiamo centrare – precisa il ds del Circolo, Massimo Pettirossi – Superare l’iscrizione degli 80 equipaggi e portare a 16 le regate che si svolgeranno durante la stagione invernale. Contiamo di regatare due volte nel corso della stessa giornata e questo sarà possibile tagliando i tempi di attesa tra le partenze delle diverse categorie. Ovviamente condizioni meteo-marine permettendo”.

Le iscrizioni all’evento dovranno essere effettuate entro il 25 ottobre e per gli skipper alle prime armi sono previsti briefing e alcune prove in mare. Tutte le imbarcazioni saranno dotate del sistema di tracciamento Tack-tracker e durante l’arco temporale della manifestazione sono previsti seminari didattici nella sede del Circolo. Gli equipaggi completamente al femminile pagheranno il 50% della quota di iscrizione.

“L’altra novità di questa edizione sta nella forma e nei colori delle boe legati alle singole categorie per favorire gli equipaggi”, precisa Pettirossi.

Sulla partenza della Regata ci sarà infatti una boa conica e rossa mentre sul traguardo sarà cilindrica e gialla. Tre invece cilindriche bianco-arancio si troveranno sul percorso a “bastone” di 6 miglia. Per la categoria Crociera e Minialtura campo di gara di forma piramidale, di 4-5 miglia, con galleggianti giallo-bianca. Per le Vele bianche le boe saranno sferiche e nere con un percorso a triangolo di 4 miglia. I campi di gara saranno tracciati tra il Pontile di Ostia e il porto turistico di Roma. In condizioni meteo-marine avverse le regate potranno essere spostate sulla costa tra Fiumicino e Focene dove sarà possibile gareggiare in sicurezza.