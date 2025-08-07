Il Circolo velico di Fiumicino annuncia due novità per la 45ma edizione del Campionato invernale

I catamarani e gli equipaggi X2 si affiancheranno alle quattro categorie per la stagione che prenderà il via ad ottobre

di Umberto Serenelli

La 45ma edizione del Campionato invernale di Roma presenterà due grosse novità. L’annuncia il Circolo velico Fiumicino che ufficializza l’avvio del classico appuntamento il 26 ottobre nel tratto di mare antistante il litorale di Ostia.

Alle categorie Regata e Crociera Irc-Orc, Minialtura e Vele bianche si affiancheranno quindi ai catamarani, classe battezzata “Multiscafi”, e quella per le barche con equipaggio composto da sole due persone, cioè gli X2. Per entrambe il Circolo individuerà un percorso dedicato vicino alla costa.

“Dopo le insistenti richieste dei velisti abbiamo deciso di aumentare il numero delle categorie – precisa il ds del Circolo, Massimo Pettirossi – In particolare quella aperta ai catamarani ci è stata suggerita grazie al notevole aumento, sul mercato della nautica, di questo tipo di barca. A Fiumicino il cantiere Comar li costruisce e li mostra con successo nei saloni nautici internazionali. Quella, invece, degli equipaggi ‘per due’ ci è stata consigliata perchè non tutti gli armatori possono disporre di un team di 8-10 persone”.

Per le due nuove categorie, il Circolo ha studiato un “percorso costiero” di 15 miglia in cui le manovre degli scafi saranno ridotte al minimo. Le storiche quattro classi, che si affronteranno nel campo di gara tra il pontile lidense e il porto di Roma, si sfideranno su tre diversi itinerari, dalle 5 alle 7 miglia, regolati da sei boe: a bastone, a quadrilatero e a triangolo olimpico.

Nove le giornate su cui si articolerà il Campionato: il 26 ottobre si svolgerà la regata inaugurale, seguita da quelle del 9 e 23 novembre, del 7 dicembre, dell’11 e 25 gennaio, dell’8 e 22 febbraio fino all’ultima prova dell’8 marzo.

Dopo l’esperienza delle precedenti edizioni, in cui le pessime condizioni meteo-marine hanno costretto l’organizzazione a annullare la giornata, il Circolo si riserva di programmare regate anche di sabato. Questo permetterà i “recuperi” fino a un massimo di 16 prove con la possibilità di tre scarti delle e ovviamente delle prestazioni meno brillanti. Durante la stagione sono previsti seminari e incontri didattici e non mancherà il tradizionale pasta-party al termine di ogni regata.

“La novità dei Multiscafi e degli equipaggi X2 – conclude Pettirossi – certamente farà aumentare la partecipazione al Campionato e contiamo quindi di superare l’iscrizione di 90 barche che porteranno a Fiumicino oltre 600 persone: un ritorno economico per la Città di notevole spessore. Siamo orgogliosi del fatto che per la prima volta a livello italiano si organizzi nel mare della Capitale un evento competitivo aperto anche ai doppi scafi”.