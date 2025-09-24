Helios entra a far parte della famiglia dei partner della Supernova

Porfidia: “Ringraziamo Helios per aver deciso di avvicinarsi alla nostra realtà”

La Supernova Fiumicino è felice di annunciare la nascita della partnership con l’azienda Helios che da anni opera con grande successo da nord a sud e da est a ovest della regione Lazio.

Un brand di tradizione e di assoluta garanzia per il territorio, un brand che ha deciso con estremo entusiasmo di avvicinarsi al club rossonero del presidente Porfidia. La stessa visione strategica e l’entusiasmo di chi è capo della Supernova e di Helios ha fatto sì che si gettassero in un istante delle basi solide per il lavoro del presente e del futuro.

Helios è una azienda di Roma che mette a disposizione una vasta scelta di prodotti utili per realizzare ambienti confortevoli in ogni stagione dell’anno e con ogni temperatura. Realizza e vende Gazebi e Ombrelloni da giardino, Grigliati, Chiusure Perimetrali, Tende Termiche, Zanzariere su misura e vendita Pergotende motorizzate in legno, alluminio e complementi d’arredo. Vanta, inoltre, una forte esperienza nella realizzazione di Pergolati sia per ambienti privati che per attività commerciali come Ristoranti e Bar. Ma mette al servizio del consumatore anche tende da sole, tende alla veneziana e tende verticali, tende a cappottina e a rullo, tende da interni ed esterni, tende classiche e motorizzate, coperture in pvc per ristoranti, tende per uffici e tende oscuranti oltre a complementi d’arredo. Progetta e realizza anche strutture in ferro e policarbonato compatto. Per tutti i tesserati Supernova è attiva la scontistica del 20%, per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 3936848398 o 066638400.

“Trovare una proprietà giovane, viva e piena di entusiasmo come la nostra è non solo bello ma anche molto stimolante – sottolinea Gianpaolo Porfidia presidente Supernova – Ringraziamo Helios per aver deciso di avvicinarsi alla nostra realtà, ma soprattutto di averlo fatto con un trasporto e una energia che ci spinge a dare sempre di più per il bene del nostro territorio, ovviamente grazie al supporto del mio staff che lavora costantemente con tanto impegno. Sono sicuro che insieme ad Helios potremo intraprendere un percorso avvincente”.

“Per noi di Helios, la cui proprietà ha radici profonde a Passoscuro che è anche il quartier generale del club rossonero, dare il via alla partnership con una società prestigiosa come la Supernova rappresenta un momento importante – dichiara Sara Catarinozzi titolare Helios – Per certi versi quasi di svolta. La nostra azienda è infatti ripartita con un nuovo organigramma che ha grane voglia di legarsi al proprio territorio, dando il via ad iniziative collaterali e mettendo al servizio professionalità e prodotti di primo livello. Insieme alla Supernova siamo pronti a dare il massimo per vincere le sfide del futuro”.