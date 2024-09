“Grand Prix Città di Fiumicino – Trofeo Regione Lazio” Fiumicino diventa il cuore pulsante della motonautica

Il 20, 21 e 22 settembre, l’ultima Tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024

Fiumicino, da venerdì 20 a domenica 22 settembre ospiterà nello specchio d’acqua antistante Piazzale Molinari la finale del Campionato Italiano di Moto d’Acqua 2024 “Grand Prix Città di Fiumicino – Trofeo Regione Lazio”.

Durante il week end, le acque del litorale laziale diventeranno il palcoscenico di un evento sportivo senza precedenti. Una competizione spettacolare, un’esperienza mozzafiato che catturerà l’attenzione degli appassionati e del grande pubblico, con l’assegnazione degli ambiti titoli italiani nelle diverse discipline della Moto d’Acqua.

ORARIO COMPETIZIONI Dopo l’installazione del campo gara, le iscrizioni e le verifiche tecniche di tutte le categorie e classi in gara, che avrà luogo venerdì 20 settembre, si entrerà nel cuore delle competizioni sabato 21 settembre. Alle 9.15 partiranno le prove libere, alle quali seguiranno dalle 11.45 alle 14.00 le prime manche di gara. Dopo una pausa, la seconda parte delle gare prenderà il via alle 15.00. Domenica 22 settembre la giornata si aprirà alle 9.00, sempre con le prove libere, seguite dalle seconde manche (dalle 11.45 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.30). Al termine delle gare le premiazioni.

Non è la prima volta che Fiumicino ospita un evento di tale portata. Per il secondo anno consecutivo, la città si conferma una delle mete preferite dalla motonautica italiana, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento per gli sport acquatici. L’evento avrà quale base logistica Piazzale Molinari, allestito per l’occasione come un vero e proprio villaggio hospitality. La preziosa collaborazione della Regione Lazio, del Comune di Fiumicino e dell’Autorità Portuale, hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione di questa straordinaria manifestazione.

PIU’ DI 150 PILOTI i migliori del panorama italiano, si sfideranno in un duello all’ultimo respiro tra velocità, tecnica e coraggio, dando vita a uno spettacolo di pura adrenalina, il tutto nelle immediate vicinanze della battigia, su un circuito che è stato realizzato ed inserito nel contesto di un vero e proprio teatro naturale, in modo tale che al pubblico presente sarà possibile seguire le competizioni da una distanza di poche decine di metri.

Tra i partecipanti e fiore all’occhiello della Federazione Italiana Motonautica, da segnalare la nutrita partecipazione di atleti di età compresa tra i 12 e i 18 anni, categorie nelle quali ragazzi e ragazze competono per un’unica classifica, su moto di ultima generazione motorizzate con propulsori a basso impatto ambientale.

Le categorie e le 19 classi in gara sono: Runabout F1, Runabout F1 Veteran, Runabout F2, Runabout F4, Runabout F4 Femminile, Runabout Novice. Spark Giovanile 12-14, Spark Giovanile 15-18. Ski F1, Ski F1 Veteran, Ski F2, Ski F4, Ski Open, Ski Superjet, Ski Giovanile 12-14, Ski Giovanile 15-18. Freestyle Pro. Endurance F1, Endurance F2.

“Anche quest’anno il Campionato Italiano Moto d’Acqua si conclude a Fiumicino, in una prestigiosa location che ha tutte le caratteristiche per ospitare un evento di questo spessore e soprattutto di questa importanza, visto che ci sono ancora dei titoli da assegnare – dichiara Vincenzo Iaconianni, Presidente della Federazione Italiana Motonautica – L’organizzazione è sempre stata all’altezza e ha offerto ai piloti, ai team ed al pubblico un servizio di altissimo livello che si è consolidato negli anni. Faccio le mie congratulazioni alla Commissione moto d’Acqua, alla dirigenza della ASD organizzatrice ed alla Delegazione Regionale Lazio, per aver saputo organizzare negli anni un evento di tale importanza e di ripeterlo ogni anno con sempre maggiore successo”.

“Il Campionato Italiano Moto d’Acqua volge al termine, dopo essere stato pieno di sorprese, di bellissime gare, di grandi emozioni, di tanto pubblico e di tanti piloti partecipanti – dichiara Giorgio Viscione, Presidente Commissione Moto d’Acqua della Federazione Italiana Motonautica – La gara di Fiumicino è fondamentale perché si aggiudicheranno tutti i titoli ed anche i secondi ed i terzi posti per almeno quindici, delle diciannove classi e categorie. La gara di Fiumicino è molto comoda da raggiungere per tutti i piloti, perché è al centro Italia ed è molto ben organizzata. L’organizzatore della tappa è estremamente solido e serio. Siamo certi che assisteremo ad un bellissimo spettacolo. Ringraziamo il Sindaco Mario Baccini che ci aiuta nello svolgimento di questa manifestazione”.

Questo evento di grande richiamo, patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Città di Fiumicino e dall’Autorità Portuale, vanta la partecipazione di prestigiosi partner, tra cui la Centrale del Latte.

Organizzato dall’Associazione Sportiva Cast Sub Roma 2000, con oltre vent’anni di esperienza nella gestione di eventi sportivi di alto livello e, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, il “Grand Prix Città di Fiumicino” non sarà solo una gara. Sarà una celebrazione delle eccellenze sportive, culturali e territoriali del Lazio. L’obiettivo non è solo quello di valorizzare questa affascinante disciplina, ma anche di far conoscere le ricchezze della nostra terra. Infatti grazie alla sinergia instaurata con un’altra Associazione, per rendere l’esperienza ancora più indimenticabile, verrà allestita, in uno spazio limitrofo, un’area dedicata alle preziose risorse enogastronomiche del territorio laziale. Ideato, pensato e curato nei minimi dettagli, offrirà un viaggio tra i sapori e i profumi della nostra tradizione culinaria, creando un perfetto connubio tra il brivido dello sport e la passione per il buon cibo.

L’invito è aperto a tutti: sportivi, appassionati, famiglie e curiosi per tre giorni all’insegna dell’adrenalina, del divertimento e della scoperta delle bellezze e dei sapori del Lazio.