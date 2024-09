Gli azzurri della Nazionale italiana di Calcio da Tavolo volano in Inghilterra per i mondiali

Dal 20 al 22 settembre, a Tunbridge Wells, si disputerà la Coppa del Mondo

di Dario Nottola

Sono volati dall’aeroporto di Fiumicino e da altri scali della Penisola, alla volta dell’Inghilterra, gli azzurri della Nazionale italiana di Calcio da Tavolo che, da domani al 22 settembre, a Tunbridge Wells, patria del Subbuteo, disputeranno la Coppa del Mondo. L’Italia è chiamata a difendere i titoli iridati conquistati nel 2022 a Roma, a Cinecittà World, come quello della Nazionale Open.

La cittadina inglese si trasformerà nel palcoscenico della FISTF World Cup, organizzata dalla English Subbuteo Association, e che vedrà in lizza i migliori giocatori del mondo.

Gli azzurri, supportati dalla Lega Nazionale Dilettanti, si cimenteranno nelle categorie Open, Veteran, Women, Under20, Under16, Under12 e Subbuteo Tradizionale. Per la Nazionale Open, il Commissario Tecnico Marco Lamberti ha convocato il capitano Saverio Bari (F.lli Bari Reggio Emilia), Matteo Ciccarelli e Luca Battista (entrambi dei Napoli Fighters), il vincitore della Coppa Italia individuale Marco Brunelli (Virtus Rieti), Filippo Cubeta (Barcellona Calcio Tavolo) e Leonardo Giudice (Subbuteo Club Labronico).

L’evento rappresenta un ritorno alle origini, nella terra dove tutto ebbe inizio oltre 75 anni fa. Era il 1946 quando Peter Arthur Adolph, un ornitologo inglese, inventò un gioco che avrebbe conquistato il cuore di milioni di appassionati in tutto il mondo: il Subbuteo. Tunbridge Wells, il luogo natale di Adolph, ospitò la prima fabbrica di questo gioco leggendario, un’istituzione che ora è celebrata da una targa commemorativa della “Royal Tunbridge Wells Civic Society”.

La squadra Veteran sarà invece guidata dal capitano e selezionatore Massimo Bolognino (Eagles Napoli), affiancato dal campione del mondo in carica Gianfranco Calonico (Master Sanremo), dal campione italiano Veteran Francesco Mattiangeli (Bologna Tigers), dal detentore della Coppa Italia di categoria Cesare Santanicchia (F.lli Bari Reggio Emilia), da Patrizio Lazzaretti (SS Lazio TFC) e Pasquale Torano (Leonessa Brescia).

Il CT Alfredo Palmieri ha selezionato per la rappresentativa Under20 il campione d’Europa in carica Mattia Ferrante (Fiamme Azzurre Roma), il campione italiano di categoria Christian Fricano (Subbuteo Casale), il campione del mondo Under16 Francesco Borgo (Subbuteo Casale), Riccardo Natoli (Messina), Matteo Esposito (Napoli Fighters) e Federico Da Re (Pinco Devils Table Soccer di Godega di Sant’Urbano). Per la Nazionale Under16, il selezionatore Cesare Natoli ha scelto il campione d’Europa Francesco Manfredelli (Eagles Napoli), il campione italiano Riccardo Berioli (US Valponte), Angelo Bisio (Stella Artois Milano), Lorenzo Fricano (Subbuteo Casale), Nicolò Colossi (SC Bari) e Lorenzo Sani (SC Sombrero di San Miniato).

Il Commissario Tecnico della selezione Under12, Luca Bisio, ha convocato il campione italiano Daniele Salatino (SC Bari), il detentore della Coppa Italia di categoria Alberto Capoferri (Rebels Genova), Alberto Barattucci (SC Abruzzo Ves Gentes), Alessandro Gandin e Filippo Careddu (entrambi dei Rebels Genova) e Antonio Martinelli (SC Bari).

Per la selezione Women, il CT Stefano Buono ha convocato la campionessa del mondo in carica Eleonora Buttitta (SC Bagheria), Maria Felice Merkouris (SC Palermo) e Giulia Pibiri (SC Cagliari).

Infine, per la competizione dedicata al Subbuteo Tradizionale, la formazione azzurra sarà capitanata da Filippo Filippella (Aosta Warriors), con Maurizio Colella (Bologna Tigers), Gabriele Silveri (Salernitana) e Cesare Santanicchia (F.lli Bari Reggio Emilia) a completare la squadra.

Foto di Paolo Baglioni per l’Ufficio Stampa della FISCT