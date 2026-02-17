Giordan, orgoglio di Fiumicino: il sindaco Baccini lancia la volata mondiale

Il plurimedagliato di Torrimpietra pronto alla Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. “Forza Edoardo, tutta la città è con te”

di Dario Nottola

Dal sindaco Mario Baccini arrivano incitamenti per Edoardo Giordan, il plurimedagliato schermidore di Torrimpietra, alla vigilia della prova di Coppa del mondo paralimpica a Pisa.

“Venerdì 20, nella sciabola categoria A, e sabato 21 febbraio, nella specialità della Spada maschile, categoria A, il nostro concittadino Edoardo Giordan, gareggerà alla Coppa del Mondo Paralimpica Pisa 2026, in programma dal 19 al 22 febbraio. Edoardo è un campione già affermato – afferma Baccini – che, in tante occasioni, ha portato il nome di Fiumicino sui palcoscenici internazionali, conquistando risultati straordinari. A nome mio e della città rivolgo a lui e a tutti gli azzurri in gara, il più sincero incoraggiamento. Faremo ancora una volta il tifo per Giordan affinché possa raggiungere nuovi importanti traguardi. Forza Edoardo!”, conclude il Primo Cittadino.

(foto BIZZI/Federscherma)